 وزير الدفاع الإسرائيلي يوبخ مسؤولا عسكريا لتصريحاته ضد تهجير الفلسطينيين

القدس: أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليماته لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، بتوبيخ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” بسبب تصريحات منسوبة إليه ضد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عبر موقعها، الجمعة، إن كاتس أصدر تعليماته لهاليفي بتوبيخ اللواء شلومي بيندر، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، بسبب مهاجمته خطة ترامب التي أعلن عنها بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال كاتس: “لن يكون هناك وضع يُدلي فيه ضباط الجيش الإسرائيلي بتصريحات ضد الخطة المهمة التي قدمها الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة، أو يعارضون توجيهات المستوى السياسي”.

وأضاف: “أمرت الجيش بالاستعداد لتنفيذ الخطة (التهجير)، وهذا بالضبط ما يجب أن يفعله الجيش الإسرائيلي وسيفعله”.

وبحسب “يديعوت أحرنوت”، فإن بيندر علق على خطة ترامب قائلا: “خطة الرئيس الأمريكي يمكن أن تقود إلى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية بشكل فوري”.

وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

(الأناضول)