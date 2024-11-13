وزير الدفاع التركي: أعتقد أن ترامب سيسحب القوات الأمريكية من سوريا

دورية للقوات الأمريكية في الحسكة شمال شرق سوريا، في 17 أغسطس 2020. ا ف ب

أنقرة: أعرب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سيسحب قوات بلاده من سوريا خلال ولايته الجديدة، التي تبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال غولر، في مقابلة، أمس الثلاثاء، مع إحدى القنوات التركية، إن ترامب أصدر، خلال ولايته الأولى، 3 مرات تعليمات بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأعرب عن توقّعه بتركيز الرئيس المقبل على هذا الأمر في ولايته الجديدة، مردفًا: “أعتقد أن ترامب سيسحب القوات الأمريكية من سوريا”.

وعن قراءته لمستقبل العلاقات التركية الأمريكية خلال ولاية ترامب المرتقبة، قال: “علاقاتنا مع أصدقائنا الأمريكيين إيجابية للغاية في الوقت الحالي، وأعتقد أنه يمكننا تطويرها نحو الأفضل، لكن أستبعد أن تشهد العلاقات تراجعًا”.

إلى ذلك، أوضح أن تركيا ترغب في شراء 40 مقاتلة من طراز “إف-16 فايبر”، وقد تم إبرام عقود الصفقة. وأفاد برغبة أنقرة في شراء 40 مقاتلة أخرى من طراز “يوروفايتر تايفون”، مبيّنًا أن ألمانيا كانت تقاوم تحقيق الرغبة التركية هذه، إلا أنها أبدت موقفًا إيجابيًا لاحقًا نتيجة إسهامات بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، حلفائنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

القبة الفولاذية

وفي شأن آخر، قال الوزير إن توقيت الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة صناعات الطيران التركية “توساش”، بأنقرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “لم يكن عبثًا، وكان يستهدف قدراتنا المحلية والوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية”.

وفي أكتوبر، استهدف هجومٌ إرهابي مجمع شركة “توساش” في العاصمة أنقرة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وإصابة 22 آخرين، فيما أعلن تنظيم “بي كي كي” لاحقًا مسؤوليته عن الهجوم.

وتطرق غولر إلى الجهود المتواصلة لتطوير منظومة “القبة الفولاذية” الدفاعية المحلية، مبيّنًا أن تركيا تملك حاليًا أنظمة دفاع جوي منخفضة ومتوسطة الارتفاع من صناعاتها الوطنية.

وأضاف: “لدينا أيضًا صواريخ جو–جو تستخدمها المقاتلات، وأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، ونواصل تصنيع كافة هذه المنظومات محليًا وقد صنعنا كمية كافية منها”.

وأكد أنه بمجرد اكتمال العدد المحدد من هذه المنظومات، سيكون هناك نظام أو برنامج يتحكم فيها جميعًا في نفس الوقت، مردفًا: “وهذا ما يسمى منظومة القبة الفولاذية، وهي المنظومة الجامعة للمنظومات”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، في أكتوبر الفائت، أن أنقرة تهدف إلى امتلاك منظومة للدفاع الجوي متعددة الطبقات تحمل اسم “القبة الفولاذية”.

مكافحة الإرهاب

وأكد وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده “أخذت بثأر شهداء الهجوم الإرهابي على منشأة توساش بأنقرة”، وأنها استهدفت العديد من أهداف تنظيم “بي واي دي” في سوريا.

وفي معرض ردّه على سؤال عمّا إذا كان بإمكان إسرائيل الإقدام على مهاجمة تركيا، قال غولر إن الرئيس أردوغان “لم يكن ليدلي بتصريحات بهذا الخصوص، ما لم تكن هناك مخاطر حقيقية تدفعه لذلك”.

وعما إذا كانت هناك مخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة، قال: “من الممكن أن تندلع الحرب في أية لحظة، لكن بالطبع لا نريد حدوث ذلك. لكننا، وفي نفس الوقت، يتوجّب علينا بالضرورة الاستعداد والتحضير لكافة الاحتمالات”.

وتابع: “نريد العيش بسلام في بلادنا، لكننا في الوقت ذاته نجري كافة التحضيرات والتخطيطات اللازمة لكافة السيناريوهات المحتملة”.

(الأناضول)