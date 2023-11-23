وزير الدفاع التونسي ينفي وجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد

تونس- “القدس العربي”:

نفى وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، وجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد.

وقال في البرلمان الأربعاء لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع “هذا الكلام (وجود قواعد عسكرية أجنبية) خيالي وليس له أي أساس، في ظل حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد، ولا يمكن ان نتفاعل مع القيل والقال”.

وكانت السلطات التونسية فندت في مناسبات عدة وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، كما نفت استخدام أراضيها لشن هجمات أمريكية ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا، لكنها أكدت حصولها على طائرات استطلاع دون طيار من واشنطن لمراقبة حدودها مع ليبيا.

من جانب آخر، أشار مميش إلى الجدل المثار بشأن المناطق العسكرية المغلقة جنوب البلاد وعلى الحدود مع ليبيا والجزائر، حيث أكد أن الظروف الحالية في البلاد فرضت وجودها و”المؤسسة العسكرية حريصة كل الحرص على القيام بواجبها في تأمين تلك المناطق، ومغادرتها اذا انتفت موجبات الإبقاء عليها”.

وكانت تونس والجزائر اتفقتا عام 2013 على إنشاء 20 منطقة عسكرية مغلقة لمنع تسلل العناصر المتطرفة بين البلدين.