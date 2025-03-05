وزير الدفاع الدنماركي: خطط ترامب لضم غرينلاند “لن تتحقق”

كوبنهاغن: رفضت الدنمارك الأربعاء تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس السيطرة على غرينلاند “بطريقة أو بأخرى”.

وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن لشبكة البث العامة “دي آر” إن “ذلك لن يتحقق”، وأضاف أن “الاتجاه الذي ستسير فيه غرينلاند سيقرره الغرينلانديون”، لافتا إلى أن ترامب عبر عن تأييده لتقرير سكان الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي مصيرهم.

من جهته، أكد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيغده الأربعاء: “لا نريد أن نكون لا أمريكيين ولا دنماركيين” ردا على تصريحات دونالد ترامب الجديدة حول رغبته في ضم هذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة.

وكتب ميوت إيغده عبر فيسبوك قبل ستة أيام من انتخابات تشريعية محلية: “ينبغي على الأمريكيين ورئيسهم أن يدركوا ذلك. نحن لسنا لللبيع ولا يمكن ببساطة الاستيلاء علينا” في إشارة إلى قول الرئيس الأمريكي إنه يريد الاستيلاء على غرينلاند “بطريقة أو بأخرى”.

(أ ف ب)