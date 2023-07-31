سياسة | دولي | روسيا

وزير الدفاع الروسي: موسكو كثفت ضرباتها في أوكرانيا

منذ ساعتين

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موسكو: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أن الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية “ازدادت بشدة” رداً على الهجمات على الأراضي الروسية.

وقال شويغو إنّ “كثافة ضرباتنا على المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما فيها تلك التي تدعم هذه الأعمال الإرهابية، ازدادت بشدة”.

وكان يؤشر خصوصاً الى هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت شبه جزيرة القرم أو الأراضي الروسية، كما حدث في موسكو الأحد حيث لحقت أضرار طفيفة بمبنيَين في حي تجاري.

وقال “نظراً لتطور الوضع، تمّ اتخاذ خطوات إضافية لتحسين الدفاعات ضد الهجمات الجوية والبحرية”.

(أ ف ب)

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