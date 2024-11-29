وزير الدفاع الروسي يؤكد تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية “في كل المجالات”

موسكو: رحب وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الذي وصل الجمعة في زيارة غير معلنة إلى كوريا الشمالية بتعزيز العلاقات “في كل المجالات” مع بيونغ يانغ التي تربطها بموسكو معاهدة للدفاع المشترك.

وقال بيلوسوف وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية “العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية تتوسع بشكل نشط في كل المجالات، بما فيها التعاون العسكري”.

وأضاف أنه “مقتنع” بأن هذه المحادثات في بيونغ يانغ “ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الكورية في مجال الدفاع”.

من جهته، أكد نظيره الكوري الشمالي نو كوانغ تشول أن جيش بلاده عازم على “تعزيز وتطوير التعاون بشكل مستمر” مع الجيش الروسي، وفق تصريحاته الواردة في بيان صحافي.

ووقع البلدان اتفاق دفاع مشترك في حزيران/يونيو وتمت المصادقة عليه أخيرا.

ويلزم هذا الاتفاق الدولتين على تقديم مساعدة عسكرية “دون تأخير” في حال وقوع هجوم على الدولة الأخرى والتعاون دوليا للتصدي للعقوبات الغربية.

واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من عشرة آلاف جندي لمساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا.

وأفاد خبراء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سعى في المقابل إلى اكتساب تكنولوجيا متقدمة وخبرة قتالية لقواته.

وتخضع كل من كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات الأمم المتحدة، كيم جونغ أون لتطوير ترسانته النووية وفلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

(أ ف ب)