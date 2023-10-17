وزير الدفاع السعودي يؤكد لنظيره البريطاني ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

الرياض: أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني غرانت شابس، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع السعودي “تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس”.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي.

كما تناول الاتصال التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.

وأكد وزير الدفاع السعودي خلال الاتصال “ضرورة مواصلة العمل على تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف العمليات العسكرية؛ حفاظاً على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به لعودة الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق”.

(د ب أ)