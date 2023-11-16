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وزير الدفاع السعودي يؤكد لنظيره الفرنسي ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

16 - نوفمبر - 2023

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الرياض: أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه في الرياض، وزيرَ القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، على “ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير خالد بن سلمان استقبل بمكتبه في الرياض الوزير الفرنسي ليل الأربعاء- الخميس.

وأضافت أن الجانبين السعودي والفرنسي “استعرضا خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة والجمهورية الفرنسية في المجالين العسكري والدفاعي”.

كما بحث وزير الدفاع السعودي ووزير القوات المسلحة الفرنسية “أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وناقش الجانبان آخر التطورات في غزة ومحيطها، وأكد وزير الدفاع السعودي “ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحفظ أرواح الأبرياء، وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وبدأ ليكورنو الثلاثاء جولة في الشرق الأوسط تشمل عددا من دول الخليج إلى جانب مصر ثم إسرائيل.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 12:35 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا لماذا لا تستعملون سلاح النفط والغاز بلا ألغاز 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

    رد

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