وزير الدفاع السعودي يستعرض مع وزير خارجية أمريكا الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة- (تغريدة)

واشنطن: قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه التقى يوم الأربعاء بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وكذلك الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وكتب الوزير السعودي على منصة إكس أنه استعرض مع بلينكن العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها وبحثا “الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة… وأوجه التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق رؤية بلدينا لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا”.

Met with @SecBlinken to review our close and strategic relations, as well as the efforts to de-escalate tensions in the region. We also explored aspects of cooperation to achieve our shared vision of promoting security and stability, both in the region and the world. pic.twitter.com/azFrXGbwc0

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 1, 2023