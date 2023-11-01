وزير الدفاع السعودي يستعرض مع وزير خارجية أمريكا الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة- (تغريدة)

واشنطن: قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه التقى يوم الأربعاء بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضا العلاقات الاستراتيجية وكذلك الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وكتب الوزير السعودي على منصة إكس أنه استعرض مع بلينكن العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها وبحثا “الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة… وأوجه التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق رؤية بلدينا لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا”.

(رويترز)