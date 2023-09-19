وزير الدفاع السعودي يقول إنه التقى مفاوضي الحوثيين في الرياض- (تغريدة)

الرياض: قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه التقى في الرياض بوفد جماعة الحوثيين التفاوضي الذي أنهى يوم الثلاثاء جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ نحو ثماني سنوات.

وكتب الأمير خالد على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر “التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن”.

وأضاف “أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وأعرب الأمير المسؤول عن الملف اليمني عن تطلعه إلى أن “تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف”.

وصل وفد الحوثيين إلى السعودية الأسبوع الماضي. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، بعد أن أجبرت الجماعة المتحالفة مع إيران الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن على الخروج من العاصمة صنعاء.

وتركزت المحادثات على معاودة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل ودفع أجور الموظفين العموميين وجهود إعادة البناء وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن. ومن شأن التوصل لاتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية على نطاق أوسع.

ويخوض الحوثيون حربا ضد تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 2015 في صراع أودى بحياة مئات الآلاف وترك 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وضغطت واشنطن على حليفتها السعودية لإنهاء الحرب، وربطت بعض دعمها العسكري بإنهاء المملكة تدخلها في اليمن.

وانعقدت الجولة الرسمية الأولى من المشاورات التي تجرى بوساطة عمانية في أبريل نيسان عندما زار مبعوثون سعوديون صنعاء. وتنعقد المحادثات بالتوازي مع جهود سلام تبذلها الأمم المتحدة.

(رويترز)