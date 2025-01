وزير الدفاع السعودي يناقش مع وزير الخارجية السوري عملية الانتقال السياسي- (تدوينة)

دمشق: قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الخميس في منشور على منصة إكس إنه ناقش مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أحدث التطورات في سوريا واستكشفا سبل دعم العملية السياسية الانتقالية هناك.

وضم الاجتماع أيضا وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوريين.

وأضاف “لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق”.

Met with the New Syrian Administration’s Foreign Minister, Defense Minister, and Intelligence Chief. We discussed developments in Syria and explored ways to support the transitional political process in achieving the Syrian people’s aspirations for security, stability, and unity. pic.twitter.com/DPhnloQNe3

