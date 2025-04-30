وزير الدفاع العراقي في باريس لشراء طائرات ورادارات

بغداد ـ «القدس العربي»: وصل وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، مساء أول أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية من المقرر لها أن تستمر بضعة أيام، يبحث فيها تفاصيل العقد المُبرم بين العراق وفرنسا لشراء طائرات من نوع «كاراكال»، فضلاً عن دور باريس في رئاسة بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في البلاد الشهر المقبل. وذكرت في بيان صحافي أن «العباسي وصل إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه وفد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع».

ووفق البيان، العباسي التقى بنظيره الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في مقر وزارة الدفاع الفرنسية، وجرى خلال اللقاء «بحث العديد من المواضيع أهم ما يتعلق بالوضع الأمني الإقليمي، ودور التحالف الدولي في العراق».

كما تم «التباحث بدورة بعثة حلف الناتو في العراق، خاصة وأن جمهورية فرنسا ستستلم مهام رئاسة بعثة حلف الناتو في العراق خلال شهر أيار/ مايو المقبل، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني».

وبحث الطرفان أيضا، حسب البيان، تفاصيل العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية والفرنسية، والخاص بتجهيز قيادة طيران الجيش العراقي بعدد من طائرات نوع «كاراكال»، إضافة إلى متابعة تنفيذ العقد الخاص بتجهيز قيادة الدفاع الجوي العراقي برادارات الدفاع الجوي».

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت وزارة الدفاع عقداً مع شركة «إيرباص» الفرنسية لشراء طائرة «كاراكال»، بهدف تعزيز قدرات سلاح طيران الجيش.

وأكد الوزير خلال مراسم توقيع العقد حينها، أن الوزارة «تتلقى الدعم الكامل من الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وأنها مستمرة بتوقيع العقود مع الشركات الرصينة من أجل رفع قدرات الجيش العراقي».

ووفق «فرانس برس»، العقد يشمل شراء 12 مروحية قتالية متعددة المهام، ونقلت عن مدير فرع «إيرباص هيليكوبترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أرنو مونتالفو قوله إن الاتفاق «يشمل تسليم 12 مروحية من طراز H225M اعتبارا من مطلع عام 2025».