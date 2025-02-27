سياسة | دولي

 وزير الدفاع: القوات الإسرائيلية “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على الحدود مع لبنان

27 - فبراير - 2025

وزير الدفاع يسرائيل كاتس

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القدس: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وان انتشارها هناك “مرتبط بالوضع”.

وقال كاتس خلال مؤتمر لقادة المجالس الإقليمية في إسرائيل “هناك منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم يكن الأمر سهلا لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أمريكي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2025 الساعة 12:45 م

    ألا لعنة الله على عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعربد سرقة بالأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية بدعم مطلق من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2025 الساعة 2:23 م

    هه، لن يطول بقاءكم على أرض الشام يا لئام ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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