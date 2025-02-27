 وزير الدفاع: القوات الإسرائيلية “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على الحدود مع لبنان

القدس: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وان انتشارها هناك “مرتبط بالوضع”.

وقال كاتس خلال مؤتمر لقادة المجالس الإقليمية في إسرائيل “هناك منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم يكن الأمر سهلا لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أمريكي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت”.

(أ ف ب)