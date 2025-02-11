وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بالحفاظ على “أعلى درجات الجاهزية”

القاهرة: طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، الثلاثاء، “رجال الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف”.

جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المصري “تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثالث الميداني”، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري العميد غريب عبد الحافظ.

وأفاد عبد الحافظ في بيانه، بأن “تنفيذ تلك المرحلة استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة”، دون تحديد مدته أو مكان انعقاده.

وفي كلمة خلال تنفيذ المشروع القتالي قال قائد الجيش الثالث الميداني اللواء هشام شندي: “حرص مقاتلي الجيش الثالث الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات” وفق ذات البيان.

وأضاف البيان، أن “المرحلة الرئيسية تضمنت عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة في مختلف المراحل ، كذلك عرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع”.

وبحسب البيان، ناقش وزير الدفاع المصري “عددا من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات”.

وناقش الفريق، أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة “عددا من القادة والضباط في المهام التي تم تنفيذها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقاً لطبيعة الموقف”.

وتتمثل أبرز مهام الجيش الثالث الميداني في تأمين محافظة سيناء وحدود البلاد المتاخمة مع قطاع غزة.

(الأناضول)