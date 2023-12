وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر- (فيديو)

تل أبيب: أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين أن بلاده “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أوستن في تل أبيب “نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع (…) بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي”.

“America’s support for Israel’s security is unshakeable”

US Defence Secretary Lloyd Austin highlights the ongoing close relationship between the US and Israel during the war

