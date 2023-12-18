وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر- (فيديو)

تل أبيب: أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين أن بلاده “ستواصل تزويد” إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أوستن في تل أبيب “نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع (…) بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي”.

“America’s support for Israel’s security is unshakeable” US Defence Secretary Lloyd Austin highlights the ongoing close relationship between the US and Israel during the war Israel-Hamas war latest: https://t.co/YaMPuQwOa4 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1jRzr988Oz — Sky News (@SkyNews) December 18, 2023

وقال أوستن إنه ناقش التحولات في الحرب من العمليات القتالية الكبرى إلى الحرب الأقل كثافة خلال زيارته لإسرائيل لكنه أكد أنه لن يملي جداول زمنية.

وفي اليوم الثالث والسبعين من حرب إسرائيل على قطاع غزة، صرح اوستن “بالنسبة الى جدول زمني، إنها عملية اسرائيلية، لست هنا لافرض جدولا زمنيا او شروطا”.

وقال أوستن “في أي حملة ستكون هناك مراحل” مضيفا أن ذلك يتطلب تخطيطا مفصلا ومدروسا.

وأكد أوستن أن على إيران الكف عن دعم هجمات المتمردين الحوثيين على سفن تجارية مؤخرا في البحر الأحمر.

وقال أوستن في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف”.

من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مجددا في مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي الزائر لويد أوستن اليوم الاثنين، أن أهداف بلاده في الحرب في قطاع غزة هى تدمير حماس وإعادة المحتجزين بدون استثناء.

وقال غالانت : “أعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون ويعرفون أن النصر الإسرائيلي هو انتصار للعالم الحر بقيادة الولايات المتحدة”.

وتابع غالانت: “إننا نقاتل ضد عدو وحشي يختبئ خلف المدنيين ،قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تعمل في النقاط الساخنة لحماس حول غزة”.

وتوعد أن إسرائيل ستواصل العمل في غزة “حتى نحقق أهدافنا بالكامل”.

والتفت إلى أوستن، قائلا : “كلانا يعرف تعقيدات الحرب. كلانا حارب منظمات إرهابية وحشية، ونعلم أن الأمر يستغرق وقتا”.

وذكر “إننا نعمل أيضًا مع الشركاء الدوليين لتسهيل إيصال المساعدات الانسانية، ولكن في أي وقت نناقش فيه القضايا الانسانية يجب أن نتذكر أن 129 رهينة محتجزون في غزة. هذه هي القضية الأكثر انسانية”.

(وكالات)