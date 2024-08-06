وزير الرياضة الجزائري: سنرد بصرامة على كل استفزاز بحق الملاكمة إيمان خليف

الجزائر: توعدت الجزائر، الاثنين، بمقاضاة كل من يمس بالملاكمة إيمان خليف، في أعقاب تواصل حملات التشويه بحقها منذ منافستها في أولمبياد باريس 2024.
جاء ذلك وفق تغريدة لوزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، نشرها على حسابه في منصة “إكس”، وقال فيها: “لازالت الهجمات تتواصل ضد بطلتنا إيمان خليف من طرف هيئة لا يُعترف بها بتاتا من طرف اللجنة الأولمبية”.
وأضاف: “سخّرت الجزائر إمكانيات خارقة للعادة للمتابعة القضائية لكل من مس بطلتنا وسنرد على كل استفزاز بصرامة وقوة”.
وختم حماد قائلا: “طاقتنا للدفاع عن إيمان والمرأة الجزائرية عامة لا نهاية لها”.
والخميس، نددت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بحملات تشويه استهدفت خليف، خلال منافساتها في الأولمبياد، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحمايتها.
وتواصلت حملة التشويه من قبل وسائل إعلام غربية ومشاهير يتقدمهم مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، عقب فوز خليف على الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية، حيث انسحبت الأخيرة بعد تلقيها لكمة قوية من خليف.
وحاول المتهجمون على الملاكمة الجزائرية إيهام الرأي العام أنها “عابرة جنسيا”، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية حسمت الجدل حين أكدت “أنه لا يوجد قضية تحت اسم ملاكمات غير مؤهلات للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024”.
وأضافت اللجنة الدولية أن “جميع الرياضيين المشاركين في منافسات الملاكمة في هذه الدورة، اتبعوا قواعد الأهلية والتسجيل، بالإضافة إلى الامتثال الكامل للوائح الطبية المعمول بها والتي وضعتها وحدة الملاكمة في باريس 2024”.
ومقابل الهجمة التي تعرضت لها خليف، أطلق الجزائريون حملة تضامن واسعة مع بطلة الملاكمة، تقدمها مشاهير ونجوم الرياضة.
(الأناضول)
المفروض انك بدءت بمقاضات هاؤلاء الاغبياء
زعم الاتحاد الدولي للملاكمة الاثنين أن الاختبارات التي أجريت على ملاكمتين في قلب جدل حول الجنس في أولمبياد باريس أظهرت أنهما “ذكران”. وقال الاتحاد في وقت سابق إنه استبعد الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين من بطولة العالم 2023 بعدما فشلت الملاكمتان في اختبارات أهلية الجنس، من دون تحديد ماهية الاختبارات
يجب على الجزائر أن تتابع الإتحاد الدولي الملاكمة قضائيا…
يجب عرض الملاكم(ة) على طبيب دولي مختص ومعترف به. 🥊🥊🥊
وبعدها يُقَدِّمُ الطبيب المختص تقرير ا إلى كافة المنظمات الدولية التي لها علاقة بالملاكمة.
يجب نشر التقرير الذي يحدد جنس الملاكم(ة) بعد تحديد جنس الملاكم(ة) بدقة .
وبعد ذلك لن يستطيع أي أحد التشكيك في جنس الملاكم(ة). 🥊🥊🥊
اللجنة الاولمبية اهلت ايمان بعد تقديمها ملف طبي
قدم اثره الى لجنة مختصة اللتي قدمته الى لجنة طبية اخرى
ثم جاء رئيس اللجنة الاولمبية في ندوة صحفية يؤكد فيها تاهيل ايمان لامتلاكها كل الماهلات
الا يكفي !!!!!!!!!!!
تم وحصل التجريح والشنئان، الغرب يفعلها مرة ويمل التكرار ويعلم وصلت الرسالة ولن يكون ردا!
العقلاء والدول المحترمة تتسابق في اختراع التكنولوجيا والتقدم الاقتصادي والتنمية وإفادة البشرية ..
لو سكت هذا “الوزير” لكان أحسن، لأن على الأقل ستر الفضيحة أهون