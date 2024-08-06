وزير الرياضة الجزائري: سنرد بصرامة على كل استفزاز بحق الملاكمة إيمان خليف

الجزائر: توعدت الجزائر، الاثنين، بمقاضاة كل من يمس بالملاكمة إيمان خليف، في أعقاب تواصل حملات التشويه بحقها منذ منافستها في أولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك وفق تغريدة لوزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، نشرها على حسابه في منصة “إكس”، وقال فيها: “لازالت الهجمات تتواصل ضد بطلتنا إيمان خليف من طرف هيئة لا يُعترف بها بتاتا من طرف اللجنة الأولمبية”.

وأضاف: “سخّرت الجزائر إمكانيات خارقة للعادة للمتابعة القضائية لكل من مس بطلتنا وسنرد على كل استفزاز بصرامة وقوة”.

وختم حماد قائلا: “طاقتنا للدفاع عن إيمان والمرأة الجزائرية عامة لا نهاية لها”.

والخميس، نددت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بحملات تشويه استهدفت خليف، خلال منافساتها في الأولمبياد، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحمايتها.

وتواصلت حملة التشويه من قبل وسائل إعلام غربية ومشاهير يتقدمهم مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، عقب فوز خليف على الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية، حيث انسحبت الأخيرة بعد تلقيها لكمة قوية من خليف.

وحاول المتهجمون على الملاكمة الجزائرية إيهام الرأي العام أنها “عابرة جنسيا”، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية حسمت الجدل حين أكدت “أنه لا يوجد قضية تحت اسم ملاكمات غير مؤهلات للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024”.

وأضافت اللجنة الدولية أن “جميع الرياضيين المشاركين في منافسات الملاكمة في هذه الدورة، اتبعوا قواعد الأهلية والتسجيل، بالإضافة إلى الامتثال الكامل للوائح الطبية المعمول بها والتي وضعتها وحدة الملاكمة في باريس 2024”.

ومقابل الهجمة التي تعرضت لها خليف، أطلق الجزائريون حملة تضامن واسعة مع بطلة الملاكمة، تقدمها مشاهير ونجوم الرياضة.

(الأناضول)