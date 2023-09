وزير السياحة الإسرائيلي: أشعر بالأمان في السعودية- (فيديو)

“القدس العربي”: عبر وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، عن ارتياحه لزيارة السعودية وشعوره “بالأمن” في الرياض حيث لاقى “ترحابا حارا”. وقال في مقابلة تلفزيونية “الكثير من الأشخاص استقبلونا بوجه بشوش”.

ووصل الوزير الإسرائيلي السعودية، أمس الثلاثاء، فيما وصفه مكتبه بأنه أول زيارة علنية يقوم بها عضو في حكومة إسرائيلية للمملكة، لحضور مؤتمر للسياحة تعقده الأمم المتحدة.

Israeli Tourism minister Haim Katz says he “feels safe” in Saudi Arabia.

Katz arrived in Saudi Arabia on 26 September to participate in a conference of the UN World Tourism Organization (UNWTO) in the first such acknowledged visit by an lsraeli government. pic.twitter.com/aBmVDJwM5h

