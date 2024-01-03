سياسة | دولي | إيران

وزير الصحة الإيراني يجري تعديلا طفيفا على أعداد قتلى انفجاري كرمان

3 - يناير - 2024

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طهران: في أعقاب الهجومين المدمرين في مدينة كرمان الإيرانية، أجرى وزير الصحة الإيراني تعديلا على أعداد القتلى إلى 95 قتيلا بدلا من 103

وقال الوزير بهرام عين الله في حوار اليوم الأربعاء إن 95 شخصا قتلوا، موضحا أن التصحيح جاء نتيجة أنه في بادئ الأمر تم إحصاء بعض الضحايا مرتين.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أفادت في البداية بمقتل 103 أشخاص. ولا يزال حوالي 30 مصابا في حالة حرجة، وفقا للوزير.

وقال عين الله إنه في الإجمالي أصيب 211 شخصا.

وسقط القتلي في أعقاب تفجيرين في مدينة كرمان، مسقط رأس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لمقتله.

ووصفت الحكومة الإيرانية الحادث المميت بانه هجوم إرهابي.

(د ب أ)

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