سياسة | دولي | تركيا

وزير الصحة التركي: جهزنا لإنشاء 20 مستشفى ميدانيا من أجل غزة

منذ 48 دقيقة

وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة

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أنقرة: أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إجراء كافة الاستعدادات لإنشاء 20 مستشفى ميدانيا، سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش المصري.
ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن قوجة قوله للصحافيين، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة : “لدينا سفينة طبية جاهزة في الانتظار. خصصنا قرابة 40 سيارة إسعاف وهي مستعدة للعمل. أرسلنا حاضنات وأجهزة تهوية والعديد من المولدات الصغيرة والكبيرة”.
وأشار إلى أن هناك فريقا طبيا تركيا مكونا من 20 شخصا، إلى جانب اثنين من المديرين العامين، موجودون في المنطقة هناك.
وأضاف وزير الصحة التركي: “نجري حوارا وثيقا مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية فيما يتعلق بهذه القضايا، نحن في انتظار ضمان الأمن ومنح الأذونات”.
وفي إشارة إلى قصف مستشفيات قطاع غزة، قال الوزير التركي إن “استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل يشكل جريمة حرب”، موضحا أن مستشفى “الصداقة التركي الفلسطيني” الذي أنشأته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) وأهدته لفلسطين يضم حاليا 80 مريضا يتلقون العلاج من السرطان، “إلا أن نقص إمدادات الأدوية عطّل علاج مرضى السرطان بشكل خطير”.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الأول الاثنين، تعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.
وأعلن مدير عام المستشفى، صبحي سكيك، في تصريحات للأناضول، وقوع “أضرار بالغة” بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية.
ويشار إلى أن المستشفى هو الوحيد الخاص بعلاج مرضى السرطان في غزة، كما يصنّف ضمن أحد أكبر مشافي فلسطين.
(د ب أ)

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