وزير الصحة السوداني: وفاة 22 وإصابة 354 بوباء الكوليرا

الخرطوم: أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، الأحد، عن رصد وفاة 22 شخصاً وإصابة 354 بوباء الكوليرا في البلاد.

جاد ذلك خلال لقاء وزير الصحة مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار، وفق ما أعلن مجلس السيادة.

وأفاد ابراهيم بأن “اللقاء ناقش الأوضاع الصحية، واستعرض التقرير الوبائي بالبلاد وظهور حالات الكوليرا ببعض ولايات السودان”.

وأضاف أن “عدد الإصابات بالكوليرا بلغ 354 إصابة و22 حالة وفاة”.

وأشار إلى “التواصل مع الجهات ذات الصلة لتوفير مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى العمل على مكافحة نواقل الأمراض، والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفير لقاحات الكوليرا”.

كما دعا الوزير السوداني سلطات الولايات إلى زيادة التدخلات لمكافحة الأوبئة، والاهتمام بصحة البيئة.

ويأتي الإعلان عن انتشار الكوليرا في وقت يشهد فيه السودان تدهورا في القطاع الصحي وتوقف حوالي 70 من المستشفيات في مناطق النزاع في 13 ولاية سودانية من أصل 18، جراء حرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023.

وأسفرت الحرب عن نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال.

(الأناضول)