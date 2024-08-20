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وزير الصحة الكويتي يعلن خلو الكويت من جدرى القرود

منذ 59 دقيقة

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الكويت: أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضى خلو الكويت من جدري القرود،مؤكدا استمرار دعم فرق العمل المعنية بالرصد والتأهب لحماية صحة الجميع.

وأضاف العرضي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تم توفير الدعم الكامل لفرق الرصد والتأهب لحماية صحة المواطنين والمقيمين.

واستمع المجلس إلى شرح العوضي عن آخر التطورات بشأن مرض جدري القرود وعدد الإصابات به في بعض دول العالم، حيث أشاد بجهود وزارة الصحة في متابعة التطورات الصحية العالمية بخصوص هذا المرض وحرصها على سلامة الجميع.

وقال العوضي إن الوزارة اتخذت الإجراءات الوقائية ووفرت المستلزمات الطبية لحماية البلاد من هذا المرض.

(د ب أ)

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