“الصحة العالمية”: 28 موظفا صحيا قتلوا بهجمات إسرائيل في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

لبنان: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 28 من العاملين في مجال الرعاية الصحية استُشهدوا في لبنان بهجمات إسرائيلية خلال الـ24 الساعة الماضية فقط.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في جنيف، الخميس.

وأشار غيبريسوس، إلى أن ما يقرب من 42 ألف شخص استشهدوا في غزة التي تتعرض للهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأكثر من 700 شخص استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: “لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين في غزة، وتم تهجير 1.9 مليون شخصاً”.

وقال غيبريسوس، إن أكثر من 1600 شخص استشهدوا ونزح أكثر من مليون شخص في لبنان، حيث تواصل إسرائيل هجماتها.

وذكر أن 160 ألف شخص عبروا إلى سوريا بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وأن 70 في المئة منهم سوريون فروا من الحرب ولجأوا إلى لبنان.

وأردف غيبريسوس: “تم إغلاق 37 منشأة صحية في جنوب لبنان، واضطرت 3 مستشفيات في بيروت إلى إجلاء الموظفين والمرضى بشكل كامل، في حين تم إخلاء مستشفيين آخرين جزئيا”.

وأوضح: “في لبنان وحده، قُتل 28 عاملاً في مجال الرعاية الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، والعديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية لا يأتون إلى الخدمة لأنهم فروا من المناطق التي يعملون فيها بسبب القصف، وهذا يحد بشدة من استمرارية تقديم الخدمات الصحية”.

وأشار غيبريسوس، إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية للاستجابة بشكل فعال للصدمات، والإصابات الجماعية في المستشفيات.

وأضاف: “خططنا لإرسال شحنة كبيرة من لوازم علاج الصدمات والإمدادات الطبية غدًا (الجمعة)، ولسوء الحظ، لم يكن ذلك ممكنًا بسبب الإغلاق شبه الكامل لمطار بيروت”.

ودعا غيبريسوس، إلى تسهيل الرحلات الجوية لتوصيل مواد الإغاثة المنقذة للحياة التي يحتاجها لبنان بشدة.

وجدد دعواته لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي وتحقيق السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على بلاده بلغت 1974 شهيدا بينهم 127 طفلا، و9384 مصاباً، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضاف الأبيض خلال مؤتمر صحافي عقده في مستشفى بعبدا الحكومي شرق بيروت، أن الغارات الإسرائيلية قتلت 40 شخصا من الطواقم الطبية والطوارئ، بالإضافة إلى تضرر عشرات المراكز الصحية.

وأوضح: “حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت 1974 شهيدا بينهم 127 طفلا، وإصابة 9384 آخرين، فضلا عن استشهاد 40 شخصا من الطواقم الطبية”، منذ 8 أكتوبر 2023.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

في المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)