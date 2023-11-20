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عبور مجموعة من الأطفال الخدج من غزة إلى مصر.. والصحة تعلن نقلهم إلى القاهرة

20 - نوفمبر - 2023

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القاهرة: عبرت مجموعة أولى من الأطفال الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى بقطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين لتلقي العلاج، بحسب لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني والقناة فإن من المتوقع عبور أكثر من عشرين طفلا. وكان الأطفال الخدج بمستشفى الشفاء في غزة حيث استشهد العديد من الأطفال وسط انهيار الخدمات الطبية بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لنفاد الوقود.

وأعلن زير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، اليوم الإثنين، نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة.

ووفق قناة “القاهرة” الإخبارية، وصل الوزير عبد الغفار إلى مطار العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، مشيرة إلى أن وزير الصحة استقبل 62 من مرضى الأورام الفلسطينيين في مطار العريش قبل مغادرتهم إلى تركيا.

على صعيد آخر، أفادت القناة بعبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة من معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى تسع  شاحنات.

ولفتت إلى دخول حافلتين تقلان عددا من مزدوجي الجنسية قادمتين من قطاع غزة عبر معبر رفح.

(وكالات)

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