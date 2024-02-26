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وزير الصناعة الإسرائيلي يلتقي مع وزير سعودي في الإمارات-(صورة)

26 - فبراير - 2024

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دبي: التقى وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي نير بركات بالوزير السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على هامش مؤتمر تستضيفه الإمارات اليوم الاثنين وعبر عن ثقته في قدرة الجانبين على “صنع التاريخ معا”، حسبما قال المتحدث باسم بركات.

ويعد اللقاء المصور مع وزير التجارة السعودي حدثا نادرا نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى إلى التقريب بينهما.

(رويترز)

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  1. يقول عزوز:
    فبراير 26, 2024 الساعة 7:24 ص

    قال له فاتورة القصف والقتل في غزة نخلصوهالكم

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  2. يقول زياد زكريا:
    فبراير 26, 2024 الساعة 9:17 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم
    (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51)) المائدة

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