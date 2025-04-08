وزير الطاقة الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط

واشنطن: ذكر مصدر مطلع أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت سيبدأ غدا الأربعاء جولة تستمر قرابة أسبوعين تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط، من بينها السعودية.

ومن المتوقع أن تمهد هذه الجولة، التي ستشمل أيضا قطر والإمارات، الطريق لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى تلك الدول، والتي من المرجح أن يقوم بها في منتصف مايو/ أيار المقبل.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج، في أعقاب إعلان ترامب المفاجئ أمس الإثنين عن إجراء الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي، ومع هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا.

(رويترز)