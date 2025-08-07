وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة توريد الغاز إلى مصر الأكبر في تاريخنا

القدس: وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، الصفقة التي وقعتها شركة “نيو ميد إنر جي” الإسرائيلية، لتصدير غاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، بأنها “الأكبر في تاريخ” بلاده.

وحتى الساعة 21.30 تغ، لم يصدر تعقيب من السلطات المصرية، حول ما أعلنه الجانب الإسرائيلي بخصوص الصفقة.

وفي منشور عبر صفحته في منصة إكس، قال كوهين: “صفقة الغاز التي وُقعت اليوم (الخميس)، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، تعد إنجازًا مهمًا على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار”.

وأضاف أن “الاتفاق سيضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تقوية الاقتصاد”.

وأردف: “سنواصل تطوير قطاع الغاز الطبيعي”، ووصفه بـ”الأصل الاستراتيجي” للدولة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “معاريف” إن “نيو ميد إنر جي” التابعة لمجموعة “ديليك” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا، “أعلنت توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان بقيمة غير مسبوقة تبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2040”.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية بيع حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، على أن تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ عند اكتمال توسعة حقل ليفياثان، إذ يُتوقع تصدير نحو 110 مليارات متر مكعب إضافية، وفق المصدر ذاته.

وبحسب الصحيفة، فإن “هذه الاتفاقية تُضاف إلى اتفاقية التصدير السابقة من عام 2019 (60 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن تُسهم في استغلال أكبر لحقل ليفياثان، الذي يحوي حوالي 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي”.

ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي “ليفياثان” و”تمار” إلى محطة استقبال في شمال سيناء.

وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

