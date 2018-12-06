وزير الطاقة القطري: لن نشارك في الاجتماع المغلق لأوبك بشأن خفض الإنتاج المستقبلي

فيينا: صرح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، بأن بلاده لن تشارك في الاجتماع المغلق لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن خفض الإنتاج المحتمل، إلا أنه قال إنه سيشارك في الجلسة الافتتاحية التزاما بقواعد عضوية المنظمة.

وجدد الوزير في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” التأكيد على أن أسباب قرار بلاده بالانسحاب من المنظمة “فنية وليست سياسية”.

وأشار إلى وجود فائض في المعروض في سوق النفط، وأن أي اتفاق لخفض الإنتاج ربما يساعد السوق.

وقال إن بلاده تتطلع إلى علاقات أفضل بين دول الخليج، ووصف “الحصار الجائر” على بلاده بأنه يلحق الضرر بوحدة دول مجلس التعاون الخليجي. (د ب أ)