وزير الطاقة الكندي يحذر واشنطن من تداعيات تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية

واشنطن: زار وزير الطاقة الكندي جوناثان ويلكينس واشنطن هذا الأسبوع لتحذير المشرّعين الأمريكيين من تداعيات تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا، مشيرا إلى أنها ستتسبب بألم اقتصادي للأمريكيين من خلال ارتفاع الأسعار وخسارة الوظائف.

وقال ويلكينسون، الأربعاء، إنه يشعر بأنه ملزم بدق ناقوس الخطر بشأن المخاطر التضخمية التي يخلقها رئيس انتخب إلى حدّ كبير بناء على وعد بخفض الأسعار.

وأضاف “هذا يعني أسعارا أعلى للبنزين، وأسعارا أعلى للغذاء، وأسعارا أعلى للغاز الطبيعي المستخدم في تدفئة المنازل. كما يعني أسعارا أعلى للكهرباء. هذا ليس ما وعد به دونالد ترامب في حملته الانتخابية. لقد وعد في الواقع بخفض أسعار الطاقة”.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على كندا وكذلك على المكسيك. كما هدد بفرض تعريفات على الصين وأوروبا، ما أثار حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا مجرد تكتيك تفاوضي أم إعادة هيكلة واسعة النطاق للعلاقات الخارجية الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع إن كندا قد تفرض تدابير مضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار كندي (105 مليارات دولار) إذا فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع والخدمات الكندية.

وقال المصدر إن كندا وضعت قائمة بالأهداف لكنها ستعقد مشاورات عامة قبل التحرك، مضيفا أن مدى أي رد فعل محتمل سيعتمد على ما سيفعله ترامب.

كانت صحيفة تورنتو ستار أول من أورد نبأ التدابير المضادة المقترحة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن رئيس الوزراء جاستن ترودو التقى في وقت سابق برؤساء وزراء المقاطعات العشر في كندا لمناقشة كيفية الرد على أي رسوم جمركية أمريكية وقائمة الأهداف.

ويقول ترامب إنه يريد فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا لدفعها إلى تشديد أمن الحدود بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وخفض تهريب الفنتانيل، وهي الخطوة التي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة الحرة.

وستؤثر مثل هذه الإجراءات بقوة على كندا التي ترسل 75 بالمئة من صادراتها من السلع والخدمات إلى الولايات المتحدة.

(وكالات)