 وزير العدل الألماني: خطط “كارهي إسرائيل” يجب ألا تنجح

برلين: عقب إلقاء القبض على شخص يشتبه في أنه مؤيد لتنظيم داعش وخطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين، حذر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بشدة من “الإرهاب الإسلاموي” في بلاده، وفق تعبيره.

وقال بوشمان إن المؤسسات الإسرائيلية مستهدفة بشكل خاص، وأضاف: “ما نعرفه أن الرجل المعتقل كان يستهدف السفارة الإسرائيلية في برلين”.

وقال بوشمان: “حماية المؤسسات الإسرائيلية في ألمانيا لها أهمية خاصة في هذه الأوقات التي تنتشر فيها كراهية متعصبة ضد إسرائيل ومعاداة السامية في جميع أنحاء العالم، ويجد الإرهاب الإسلاموي باستمرار أنصارا جددا، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم نجاح الخطط الخطيرة لكارهي إسرائيل والمعادين للسامية”.

وبناء على أمر من الادعاء العام الاتحادي، تم القبض على شخص يشتبه في أنه من مؤيدي تنظيم داعش، وأنه خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين. ويتهم الادعاء العام الألماني المشتبه به الليبي بدعم منظمة إرهابية أجنبية. ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيجري إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

(د ب أ)