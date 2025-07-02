وزير العدل الإسرائيلي: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية

تل أبيب: ذكر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أن الوقت قد حان لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.

وأضاف الوزير “أعتقد أن هذه الفترة، بعيدا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها” في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الأربعاء.

وأخبر ليفين داجان، طبقا لبيان صادر عن مكتب داجان ومقطع فيديو أصدره ليفين “حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح”.

وأضاف أن القضية يجب أن تكون على “رأس قائمة الأولويات”.

(د ب أ)