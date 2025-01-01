وزير العدل السوري: سنطلب تسليم المجرمين الذين غادروا البلاد- (فيديو)

السويداء: قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي إنهم سيعملون على إعادة المتورطين في جرائم إبان عهد نظام المخلوع بشار الأسد الذين غادروا سوريا، ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الأحد، خلال زيارته محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأكد الويسي أن زيارته إلى السويداء كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه تبادل وجهات النظر واستمع للملاحظات والشكاوى.

وتطرق إلى أولويات وزارة العدل في المرحلة الجديدة، ولفت إلى أنه سيكون هناك ترتيبات لإعداد قانون لمتابعة إعادة المجرمين الذين غادروا سوريا ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.

كلمة السيد شادي الويسي وزير العدل خلال اجتماعه مع العاملين في قصر العدل بالسويداء ومع القضاة والمحامين العاملين في وزارة العدل في المحافظة#المبدعون_السوريون

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وتابع: “هناك مذكرة ستصدر بأسماء المجرمين الذين تتم ملاحقتهم”.

وأشار الويسي إلى استهتار نظام الأسد المنهار بالسلطة القضائية.

وأردف: “ما علينا فعله الآن هو العودة إلى الأصول وهي القانون… وسيكون القضاء في سوريا إن شاء الله مستقلاً”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاماً من حكم نظام “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

(الأناضول)