وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم لـ«القدس العربي»: صحوة عالمية نصرة للقانون الدولي وضد الإبادة

تفلّت إسرائيل من المحاسبة القانونية الدولية هو حقيقة تاريخية، ظهرت بشكل صارخ مع بدء حرب الإبادة الحالية في قطاع غزة.

مقومات جريمة الإبادة الجماعية، رصدتها منظمات حقوقية عريقة، وتحدث عنها مسؤولون أمميون مرموقون، وكانت كافية لكي تبادر دولة «جنوب أفريقيا التي هزمت نظام الفصل العنصري، بطرحها أمام محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بعد أقل من 3 أشهر على بدء الحرب.

وما أثار جنون الائتلاف الذي يحكم إسرائيل، ومعه قضاؤه، هو أن جريمة الإبادة هي المظلة الكبيرة التي يستخدمها واستخدمها منذ قيام إسرائيل، لتبرير انتهاكاته واحتلاله وعدوانه واستيطانه وحروبه المستمرة.

وتستند قضية جنوب أفريقيا إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعدّ جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة عليها. وهذه الاتفاقية هي نتاج المحرقة المهولة التي ارتكبها النازي بحق ملايين عديدة من اليهود في أوروبا بشكل أساسي، وأعراق وجماعات أخرى.

وقالت جنوب أفريقيا في طلبها إلى المحكمة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى قتل وتشريد واسع النطاق للفلسطينيين وتدمير البنية التحتية، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية​.

ومنذ ذلك الحين، انضمت عدة دول، من بينها بلجيكا، وإيرلندا، وإسبانيا، وتشيلي، ومصر، وتركيا، إلى هذه القضية رسميًا أو أعربت عن دعمها لها.

وجاء قبول المحكمة في كانون الثاني/يناير الماضي النظر في إجراءات احتياطية لمنع الإبادة، ولحماية الحقوق المدعى بها ريثما يتم بت النزاع بشكل نهائي، ومن ثم لإقرارها تدابير مؤقتة إضافية، ثم أمرها في أيار/مايو إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ضمن مسار يضع محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة في بداية طريق ستكون له تأثيراته وانعكاساته الكبيرة في المستقبل.

والمسار الثاني لمحاسبة إسرائيل تولته المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات، منذ عام 2014، لكنه شهد توسعًا في التحقيقات بعد 7 أكتوبر 2023، بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبها كلا الجانبين، وتعمق تحقيق المدعي العام كريم خان في أفعال إسرائيل، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة حرب، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والهجمات على المدنيين. وقدّم خان طلبات للمحكمة لإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت وقادة في حركة «حماس» و»كتائب القسام».

وإلى جانب هذين المسارين، توثق منظمات حقوقية كبيرة جرائم الحرب المرتكبة بشكل مستمر.

وتابعت دولة فلسطين، بأجهزتها الرسمية وأجهزة السلطة في الضفة، مجريات المحاسبة القانونية لإسرائيل، لتشكل –إلى جانب النضال من أجل الدولة المستقلة– إحدى ركيزتين مهمتين للدبلوماسية الفلسطينية.

وكان لشاهد على حرب الإبادة، عاشها وعاش فيها ثلاثة أشهر، أن يتولى بعدها بشهور قليلة منصب وزير العدل في الحكومة الفلسطينية.

«القدس العربي» حاورت وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، وسألته عن مسار محاسبة إسرائيل أمام الهيئات الدولية، وعن غزّة.

إذا أردنا أن نقدم عرضاً لما حصل حتى الآن أمام محكمة العدل الدولية.. ماذا يمكن أن نقول، أين أصبح هذا المسار؟

حينما نتحدث عن محكمة العدل الدولية، لا بد أن نوجه الشكر لدولة جنوب أفريقيا شعبًا وحكومةً ورئيسًا، على مبادرتهم ومتابعتهم لهذه القضية متابعة حثيثة، رغم الصعاب التي يواجهونها في هذا المجال. إذا تحدثنا عن القضية ومساراتها، فنرى أنها تسير بشكل جيد. جنوب أفريقيا ستقدم مرافعتها في هذه القضية في نهاية هذا العام حسب المواعيد المحددة، ودولة الاحتلال ستقدم المرافعات في شباط/فبراير، ومن ثم ستقدم الدول التي انضمت إلى جنوب أفريقيا في القضية مذكراتها. وفلسطين ستقدم مرافعتها أيضًا. نحن نتابع مع كثير من دول العالم حتى تنضم إلى جنوب أفريقيا. ونحثّ الكثير من دول العالم ونشجعها على الانضمام إلى هذه القضية وتقديم مرافعاتهم فيها حتى يكون هناك شبه إجماع دولي على إدانة إسرائيل في قضيتها.

بناءً على ما تقدّم وما ذكرت بخصوص المسار الذي تتخذه هذه القضية، وذكرت أن فلسطين أيضًا تتابع مع دول أخرى للانضمام إلى هذه الدعوى. هل يمكن القول إن هناك مزيدًا من الدول سوف تنضم، أو أن هناك تجاوبًا من هذه الدول التي تحدثتم إليها بخصوص الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا؟

كثير من دول العالم انضمت إلى هذه القضية كما تعلمون، ولست في معرض تسمية هذه الدول. من آخر الدول التي انضمت إلى هذه القضية الجمهورية التركية، بالإضافة إلى دول من جنوب أمريكا الجنوبية؛ انضمت تشيلي في المسار. كنت في بانكوك لحضور مؤتمر منظمة «الألكسو» المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا، ووعدت الكثير من الدول بالانضمام إلى القضية والمرافعة لصالح فلسطين في هذه القضية. فنحن نعمل مع وزارة الخارجية وبتوجيهات من الرئيس، وكوزارة عدل، على تشجيع كثير من دول العالم للانضمام. وهناك تجاوب، التجاوب مرضٍ ومقنع. نأمل أن تنضم كل دول العالم. وكما تذكر، في التصويت على قرار أو على توصيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، صوتت 124 دولة لصالح فلسطين مقابل 14 ضد القرار. هذه القلة القليلة من بينها إسرائيل وأمريكا طبعًا، وبعض الدول الأخرى. نعتقد أننا سنشجع الكثير من دول العالم للانضمام للقضية، وخاصة الذين صوتوا معنا في الجمعية العامة.

رأينا مواقف متطرفة تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين، ورأينا مواقف شديدة التطرّف تجاه المحكمة وتجاه مؤسسات إنفاذ القانون الدولية، ووصفها ونعتها بتوصيفات غير معتادة، سواء اتهامها بمعاداة السامية أو غير ذلك. كيف تصنّفون هذا الموقف الإسرائيلي؟

بدايةً، مندوب إسرائيل مزق ميثاق الأمم المتحدة من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا يعني أن هذه الدولة التي أُنشئت بموجب قرار من الأمم المتحدة تنقلب على من أنشأها. القرار الذي أنشأ إسرائيل هو قرار من الأمم المتحدة، وتأتي إسرائيل بعد خمسة وسبعين سنة لتقول إن هذه المنظمة منظمة معادية للسامية ومنظمة غير محترمة، وتعتبر الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب فيه، وتمنع زيارته لإسرائيل، وتتهم «الأونروا» بأنها منظمة إرهابية، وتتهم محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية. فإسرائيل معتادة على أن تكون دولة فوق القانون، أو دولة إجرامية فوق القانون ولا تُحاسب. هي ترتكب تلك الجرائم منذ فترة طويلة، لكنها ترتكب هذه الجرائم في الآونة الأخيرة بشكل علني وواضح. وربما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا في فضح جرائم إسرائيل، لأن إسرائيل لا تستطيع السيطرة على هذه الوسائل مثلما تسيطر على كثير من القنوات التلفزيونية العالمية، كما تعلمون. لذا، أصبحت جرائم إسرائيل مفضوحة أمام العالم. وكل من يحاول التحدث ضد إسرائيل وضد جرائمها يصبح متهمًا بأنه ضد إسرائيل ومعادٍ للسامية وما إلى ذلك، وكأن لديهم تصريحًا إلهيًا بارتكاب كافة أنواع الجرائم. لذا، هذه إشكالية للعالم أجمع. وأنا أقول إنه لو انتهت إسرائيل من جرائمها ضد الفلسطينيين، سترتكب جرائم أخرى ضد شعوب أخرى ولن تقف عند هذا الحد. لذلك، يجب الوقوف اليوم قبل فوات الأوان.

منع التحقيق

رأينا أن إسرائيل منعت دخول بعثات تقصي الحقائق إلى فلسطين المحتلة، سواء إلى غزة أو حتى إلى الضفة الغربية. كيف تواجهون هذا الأمر كمؤسسات فلسطينية رسمية ووزارة عدل؟ وما هو التأثير الفعلي لمنع إسرائيل بعثات تقصي الحقائق الأممية من دخول الأرض المحتلة؟

يعني كما يقول المثل القديم: من لا يرتكب جريمة لا يخشى من التحقيق. لكن المجرم دائمًا يحاول طمس الأدلة ومنع التحقيقات. إسرائيل ترتكب جرائمها ولا ترغب في قدوم لجان تقصي الحقائق حتى لا تُثبت الجرائم. هم يريدون أن نستمع فقط إلى الدعاية الإسرائيلية. عندما وقف نتنياهو ليكذب أمام الجمعية العامة، طبعًا الكل شاهد عدد الوفود التي تركت القاعة لكثرة كذبه ومواقفه غير الإنسانية – إسرائيل تعودت أن تكذب في كل المواقف – وقف ليقول أمام العالم إنه ليس هناك نقص في إمدادات الغذاء لقطاع غزة، وإن هناك 3000 سعرة حرارية لكل شخص في غزة. وكأن كل شخص في غزة أصبح بطلًا رياضيًا يحتاج إلى 3000 سعرة حرارية! هذا كلام عارٍ عن الصحة، وكذّبته كل التقارير السابقة من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان. هناك مجاعة وخوف من الجوع ونقص في الأغذية والمواد الأساسية.

أضف إلى ذلك اتهامهم للأمم المتحدة بأنها منظمة لاسامية، ومنع لجان التحقيق من المجيء؛ بقصد التغطية على جرائمهم وأكاذيبهم. نعم، نحاول أن نقوم بما نستطيع. إذا كانت لجان تقصي الحقائق لا تستطيع الوصول إلى دولة فلسطين، فنحن نحاول في كثير من المواقف الذهاب إليهم وحمل الأدلة إليهم. نعرف مدى صعوبة قبولهم للأدلة المقدمة من طرفنا، والأفضل أن يكونوا موجودين على الواقع ليروا الوقائع بأم أعينهم. لكننا نحاول أن نكون دقيقين ونأخذ الأدلة طبقًا للقانون بحيث تكون أدلة مقبولة دوليًا.

هناك أيضًا تحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، وكان العالم ينتظر صدور مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت. طبعًا مذكرة التوقيف تشمل بعض قادة حركة «حماس». عدم صدور مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين عن حرب الإبادة أو بعض هؤلاء المسؤولين، عزاها كريم خان، المدعي العام، في بعض تصريحاته إلى ضغوط تمارس عليه من أطراف لم يسمها بشكل أساسي. هل لديكم أي فكرة عن هذه الضغوط التي تمارس على كريم خان، كما يقول؟ ولماذا لم تصدر مذكرات التوقيف، برأيكم القانوني والرسمي، حتى الآن؟

هناك نوعان من الضغوط: ضغوط قانونية، مثل ما قدمته بريطانيا لدى المحكمة. فالحكومة السابقة في بريطانيا قدمت طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تعطيل صدور المذكرة في ذلك الحين، وقامت الحكومة الحالية بسحب هذا الطلب من الجنائية الدولية. فنحن نشكر الحكومة البريطانية الجديدة، ونأمل أن تلتزم الحكومة الجديدة في بريطانيا بمبادئها القانونية التي تحترمها، وألا تسيّس القانون. وهناك ضغوط أخرى، تمثلها الكثير من الأمثلة الإضافية؛ فبالإضافة إلى بريطانيا، قدمت بعض الدول مذكرات في هذا الشأن ضد إصدار المذكرة، لكنها دول قليلة ومنظمات قليلة مقارنةً بمن قدم تأييدًا لإصدار هذه المذكرة. ونحن في الوقت الحالي، ننتظر صدور هذا القرار عن الدائرة الابتدائية في الجنائية الدولية. ونأمل أن يقوم السيد كريم خان المدعي العام لدى الجنائية الدولية، بتقديم طلبات أخرى ضد مجرمين آخرين ارتكبوا جرائم حرب سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

تحدثت عن بريطانيا. على سبيل المثال، نعرف أن النائب البريطاني العام زار فلسطين وكانت له لقاءات مع المسؤولين. هل لمستم تغيرًا أو جدية في متابعة الانتهاكات من قبل النائب العام البريطاني أو حتى من قبل دول أوروبية أخرى تحديدًا؟

أوجه الشكر للنائب العام في بريطانيا على موقفه وعلى زيارته لفلسطين. للأسف، كنت في زيارة للأمم المتحدة، ومن ثم البنك الدولي في واشنطن في وقت زيارته لفلسطين، ولم ألتقِ به. لكنه التقى بالنائب العام في فلسطين، كما التقى مستشار فخامة الرئيس السيد رياض المالكي. وكانت اللقاءات -حسب التقارير التي اطلعت عليها- بنّاءة وجيدة. ونشكر الحكومة الجديدة في بريطانيا والنائب العام في بريطانيا على الجهد المبذول، ونطالب بالمزيد، وفتح المجال أمام أي إنسان لتقديم شكوى ضد جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، ونحث على المزيد من الخطوات في هذا المجال.

شهادة من غزة

كونك ابن قطاع غزة وعشت مرحلة من هذه الحرب هناك، كيف تصف واقع القطاع اليوم؟

أنا شاهد على جرائم الإبادة الجماعية، فأنا من قطاع غزة وأمضيت فترة تزيد على المئة يوم أثناء الحرب. خرجت إلى مصر من قطاع غزة في بداية شهر يناير من العام الحالي بعد فترة تزيد على ثلاثة أشهر في القطاع. وكنت من ضمن الذين رُحّلوا من أماكنهم. هذه إحدى التهم الموجهة لإسرائيل: الترحيل القسري أو التهجير القسري للسكان، تضاف إلى جريمة الإبادة الجماعية.

أنا على اتصال يومي بالأهل في فلسطين. كل أبناء قطاع غزة أهلي، إخوتي، أصدقائي، وأنا على اتصال يومي بالكثير منهم حسب المقدرة وما يسمح به الوقت. كل دقيقة تكون لدي خارج العمل الرسمي هنا أمضيها على الهاتف مع أهلنا في القطاع. للأسف، الأوضاع سيئة جدًا على المستوى الإنساني. المناطق تستهدف عدة مرات، وهو استهداف للإنسان قبل أن نقول إنه استهداف لكل ما هو موجود في قطاع غزة. حسب ما نرى وأستطيع التقدير، هو محاولة هدم كل إمكانية للعيش في قطاع غزة؛ بهدف التهجير أو ترحيل سكان قطاع غزة. لكن الثبات والصمود لدى الكثيرين مذهل، إنهم لن يغادروا بيوتهم أو منازلهم، وحتى من هدمت بيوتهم. الكثير منهم عاد إلى تلك البيوت المهدمة، ووضع خيمة إما على جانب البيت أو بالقرب منه، حتى يثبتوا أنهم لن يغادروا أرضهم أياً كانت الأسباب والدوافع. أنا على اتصال مع «الأونروا» ومع كثير من المنظمات الحقوقية التي تعمل في قطاع غزة، ونقدم الشكر لكل إنسان يقدم أي خدمة للأهل في قطاع غزة، ونشكر العديد من الدول التي تتفضل بسخاء بتزويد أهلنا في قطاع غزة بالمواد الغذائية ومواد التنظيف والأدوية. وللأسف، دولة الاحتلال تمعن في منع وتقليل ما تقوم به تلك الدول، حتى إن الكثير من الأغذية قد فسدت وهي تنتظر دورها في الطريق.

الأوضاع في قطاع غزة؟ حشر الناس أكثر مما يُحتمل. لا أود الدخول في أرقام، لكن المسافة التي يُحشر فيها الناس أقل من عشرة في المئة من مساحة قطاع غزة، لأكثر من مليون ونصف إنسان. يعني أنك تتحدث عن مساحة لا تزيد على عشرين كيلومترًا مربعًا. الوضع الإنساني صعب جدًا، حتى إن خيام الكثيرين أصبحت ملاصقة لشاطئ البحر. وهي في فصل الشتاء مع علو الأمواج، تغرق بالمياه، مياه البحر قبل مياه الأمطار. فالأوضاع الإنسانية صعبة جدًا في قطاع غزة، ونأمل أن تقف هذه الحرب قريبًا، حرب الإبادة على قطاع غزة، حتى نستطيع إغاثة أهلنا والعودة إلى قطاع غزة والوقوف معهم.

هذا الوصف للقطاع.. وأيضًا كما وصفه آخرون بأنه يشبه معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. أريد أن أنقل سؤالًا أو رأيًا يقوله البعض: يقولون إنه لا يجب أن نراهن على العدالة الدولية ولا على طرق القانون الدولي؛ لأنه ليس إلا ذرًا للرماد في العيون. ولأن إسرائيل على مدى ستة وسبعين عامًا قد نجت من كل محاسبة قانونية دولية ولم تلتزم بأي قرار دولي صادر عن أي منظمة دولية، وتخرق كل هذه القواعد، قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني دون أي محاسبة… إذن، فإن معركة العدالة الدولية غير مهمة. هل لا يزال هنالك أمل في معركة العدالة الدولية، وأن يكون احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني شأنًا ذا قيمة في النضال الفلسطيني؟

أتفهم وجهة نظر أصحاب هذا الرأي، لكن أقول إن الوقت قد اختلف، وإن العدالة الدولية ستأخذ مجراها. هي ليست السبيل الوحيد، لكنها إحدى الوسائل والسبل التي نتبعها، وسنقاتل على كافة الجبهات ومنها المسار القانوني الدولي، ولن نترك أي مجال لفضح جرائم إسرائيل ومحاسبتها إلا وسنتابعه. من وجهة نظري، نلحظ اختلافًا كبيرًا ما بين الأمس واليوم. في السابق، كانت إسرائيل دائمًا ولعقود طويلة، تتخفى أو تخفي جرائمها تحت عباءة أنهم الضحايا، وأنهم ضحايا النازية، وأنهم ضحايا المحرقة، أما الآن فالعالم بالكامل يشهد بأن من يقوم بجرائم الإبادة هم أولئك الذين يدّعون أنهم ضحايا، لذا تغير الموقف. ما نراه في طرقات وشوارع العديد من مدن العالم هو تعبير عن الصحوة، صحوة العالم من التخدير الإسرائيلي الذي مورس على كثير من دول العالم طوال العقود الماضية، خصوصاً حين ترى الجامعات الأمريكية والمتضامنين في دول أوروبا من شمالها حتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، تقريبًا كل مدن أوروبا شهدت مظاهرات داعمة لوقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين. هذه صحوة سيكون لها ما بعدها، وسيكون للقانون الدولي شأن في وقف هذه المجازر، ولن ندخر جهداً في الاستمرار في النضال على جبهة القانون الدولي حتى نحقق الحق الفلسطيني قريبًا إن شاء الله.