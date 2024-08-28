وزير العدل المغربي يقاضي الصحافي حميد المهداوي.. ومدونون: “ردة حقوقية”- (تدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

قرر وزير العدل عبد الطيف وهبي، أن ينهي العطلة الصيفية ويبدأ دخوله السياسي، بدعوى قضائية ضد الصحافي وصاحب قناة على يوتيوب، حميد المهداوي، الذي تلقى استدعاء لجلسة محاكمة من وكيل الملك (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في الرباط.

الاستدعاء الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، تم فيه تحديد تاريخ التاسع من أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا للأولى جلسات محاكمة حميد المهداوي.

ويأتي خبر محاكمة الصحافي المهداوي، على بعد أيام من العفو الملكي الذي خص به العاهل المغربي محمد السادس، عددا من الصحافيين والمدونين بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، ولقي ترحيبا كبيرا من الأوساط المهنية والحقوقية وعموم الرأي العام المغربي، واعتبر بادرة طيبة لأجل طي مثل هذه الملفات.

صك الاتهام الموجه لحميد المهداوي المثير للجدل في محاكمة أيلول المقبل، يتضمن وفق نص الاستدعاء، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، بالإضافة إلى القذف والسب العلني، وانتصب عبد اللطيف وهبي بصفته الضحية المطالب بالحق المدني.

وليست المرة الأولى التي يجر فيها وهبي صحافيا أو مدونا للقضاء، بصفته الوزارية أو الحزبية كأمين عام سابق لحزب “الأصالة والمعاصرة” المشارك في الحكومة، فقد كان سببا في محاكمة رضا الطاوجني بسبب تدوينات عن قضية “إسكوبارالصحراء”، ونال فيها المدون عقوبة حبسية، لكنه غادر أسوار السجن بعد استفادته من العفو الملكي الأخير.

واجتهدت تدوينات نشرت على الفيسبوك في البحث عن أسباب جر وهبي للمهداوي إلى المحكمة، وكتب مدون أنه “بعد الفيديو الذي نشره حميد المهداوي حول سيارة المرسيدس التي حصل عليها السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأكثر من 140 مليون كأتعاب… وهبي قرر مقاضاة المهداوي”.

وكان حميد المهداوي قد أعلن عن خبر تلقيه استدعاء لأولى جلسات محاكمته في التاسع من أيلول/ سبتمبر المقبل، عبر قناته على يوتيوب، فيما اعتبرت تدوينات خطوة الوزير وهبي “ردة حقوقية” بطلها “الوزير الحداثي التقدمي عبد اللطيف وهبي”، أما تدوينات أخرى فقد أعلنت تضامنها مع الصحافي.

والجدير بالذكر أن الصحافي المهداوي كان قد غادر السجن في 20 تموز/ يوليو من سنة 2020، بعد أن قضى ثلاث سنوات أدين بها من طرف محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة، وكان موضوع تضامن واسع من طرف نقابات مهنية للصحافيين.