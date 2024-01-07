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وزير المالية الأردني: المملكة ستتأثر باضطرابات البحر الأحمر

7 - يناير - 2024

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عمان: أفاد وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأحد، بأنّ المملكة الأردنية ستتأثر كباقي دول العالم بالاضطرابات التي تحدث على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من حيث ارتفاع أجور الشحن.

ونقلت قناة “المملكة” عن العسعس قوله، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة موازنة وزارة المالية للسنة المالية 2024، إن أسعار الطاقة لن تتأثر بشكل كبير نظرا لأنها تنقل برا، مشيرا إلى أن الأردن نجح عبر سنوات بالحفاظ على استقراره المالي والحفاظ عليه وحماية الطبقة المتوسطة.

وبين أن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط وحافظت على استقرارها المالي حيث تم رفع تصنيف الأردن الائتماني، مؤكدا أن الحكومة ماضية بعدم رفع الضرائب على المواطنين والحفاظ على دعم الخبز وأسطوانة الغاز.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 7, 2024 الساعة 2:19 م

    هذا هو الانتقام الإلهي لدماء أطفال فلسطين وغزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة، فسبحان من يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🔥

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    1. يقول غوش قطيف:
      يناير 9, 2024 الساعة 1:03 ص

      الانتقام الإلهي! ارتفاع الاسعار ٥% هو الانتقام الإلهي لدماء أطفال فلسطين! شر البلية ….

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