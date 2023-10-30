وزير المالية الإسرائيلي يأمر بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية 

القدس: أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

ونقلت صحيفة “جيروسالم بوست” عن سموتريتش، قوله إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في رسالة اليوم، إن وزارة المالية لن تقدم أموالا للسلطة الفلسطينية هذا الشهر.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وزعم سموتريتش في رسالته “بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس في مدن غلاف غزة يوم السبت الأسود، لم تجد السلطة الفلسطينية أنه من المناسب أن تنأى بنفسها عن هذه الأعمال البربرية”.

وزاد بحسب الصحيفة: “بل إن المسؤولين في السلطة أعربوا عن دعمهم للمذبحة.. علاوة على ذلك، تعمل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية”.

ومضى يقول إن هذه الإجراءات تثبت أن السلطة الفلسطينية “منظمة داعمة للإرهاب، وبالتالي، يتم استخدام الأموال لتمويل النشاط ضد دولة إسرائيل ومواطنيها”.

وتابع في رسالته لنتنياهو: “من غير المعقول أن نستمر بهذا الواقع، بتحويل الأموال وكأن شيئا لم يحدث.. على هذا النحو، أود أن أبلغكم أنني أصدرت تعليماتي لوزارة المالية بتجميد تحويل الأموال هذا الشهر”.

(الأناضول)