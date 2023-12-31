وزير المالية الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين مجددا لمغادرة غزة

القدس: دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد السكان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم “تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة”.

ويبدو أن تصريحات سموتريتش، الذي استُبعد من حكومة الحرب والمناقشات المتعلقة بمستقبل الوضع في غزة، تؤكد المخاوف المنتشرة في معظم أنحاء العالم العربي من أن إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من الأراضي التي يريدون بناء دولتهم المستقبلية عليها، في تكرار للنزوح الجماعي للفلسطينيين الذي أعقب إعلان قيام إسرائيل في 1948.

وقال سموتريتش لراديو الجيش “ما يتعين فعله في قطاع غزة هو تشجيع الهجرة… إذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليوني عربي، فإن المناقشة المتعلقة باليوم التالي ستكون مختلفة تماما”.

وأضاف أنه إذا ترك سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين “نشأوا على طموح تدمير دولة إسرائيل” أراضيهم، فسيُنظر إلى غزة بشكل مختلف في إسرائيل.

وتابع “سيقول معظم أفراد المجتمع الإسرائيلي ‘لما لا، إنه مكان جميل’، دعونا نحول الصحراء إلى أودية مزدهرة، وهذا لا يأتي على حساب أحد”.

وأدلى سموتريتش، الذي يحظى حزبه (الصهيونية الدينية) المنتمي لليمين المتطرف بدعم مجتمع المستوطنين الإسرائيليين، بتصريحات مماثلة في الماضي، ليدخل في خلاف مع الولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل.

لكن آراءه لا تعكس الموقف الحكومي الرسمي المتمثل في أنه سيكون بإمكان سكان غزة العودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقترب الآن من بداية شهرها الرابع.

وتراجع تأييد حزب الصهيونية الدينية منذ بداية الصراع. وكان الحزب قد ساعد نتنياهو على الحصول على الأغلبية التي كان يحتاجها ليصبح رئيسا للوزراء للمرة السادسة قبل عام تقريبا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الإسرائيليين لا يؤيدون عودة المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة بعد خروج المستوطنين منها عام 2005 في أعقاب انسحاب الجيش.

ويتهم الفلسطينيون وزعماء الدول العربية إسرائيل بالسعي إلى “نكبة” جديدة، على غرار ما حدث في أعقاب حرب عام 1948 عندما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من منازلهم عند إعلان قيام دولة إسرائيل.

وانتهى الأمر بمعظمهم في الدول العربية المجاورة. ويقول الزعماء العرب إن أي تحرك لتهجير الفلسطينيين سيكون غير مقبول.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له اليوم الأحد أي تحرك لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم قائلا “لن نسمح بالتهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين”.

وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، ويقول نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة في القطاع مجددا لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.

لكن لم تتضح بعد نوايا إسرائيل على المدى الطويل، وتقول دول من بينها الولايات المتحدة إن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.

(رويترز)