وزير المالية الفلسطيني: خلال 10 سنوات اقتطعت إسرائيل حوالي 6 مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية- (فيديو)

رام الله- “القدس العربي”:

كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أنه لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، وأكد أن المباحثات ما زالت مستمرة، فيما توقع انكماش في الاقتصاد الفلسطيني ما بين 30- 40% على أساس سنوي.

وحذر بشارة الفلسطينيين من أن “علينا التعايش مع 20-30% من الدخل فقط” إلى حين تجاوز الأزمة في ظل تراجع الوضع الاقتصادي الفلسطيني حيث انخفض إجمالي المعدل الشهري لأموال المقاصة بعد السابع من اكتوبر إلى 700 مليون شيكل تقتطع إسرائيل ثلثي هذا المبلغ بذرائع مختلفة.

وأكد في مؤتمر صحافي في مدينة رام الله أنه “لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وإسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل إلى النرويج إلى السلطة”.

وتحدث عن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية حيث قال إن إسرائيل قامت بخصم (حصة غزة) من أموال المقاصة البالغة 750 مليون شيكل.

وأضاف: “منذ الشهر الماضي، بدأت إسرائيل بخصم 60 مليون شيكل إضافي بشكل شهري، بادعاء ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية”.

وإلى جانب ذلك أوضح بشارة أن “إسرائيل تخصم 3% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية الشهرية تحت بند ما يسمى “عمولة إدارة ملف المقاصة”، بما يقارب 7 مليون دولار شهرياً”.

وقال: “منذ نحو شهر ونصف الشهر ونحن في نقاشات حول فحوى الاتفاق. حتى الآن الموضوع عالق في التفاصيل، ولم يتم تحويل أي مبلغ إلى النرويج.. قبلنا الاتفاق باعتباره مؤقتا وبشكل اضطراري، لكننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا كاملة”.

وشدد بشارة على أن السلطة الوطنية لن تتخلى، بأي حال من الأحوال، عن التزاماتها تجاه قطاع غزة، وستستمر في دفع هذه الالتزامات، في حين أن الحكومة الإسرائيلية، خصوصا وزير ماليتها “المتعجرف” بتسلئيل سموتريتش، تصر على وقف مدفوعات السلطة بالكامل إلى القطاع.

ولفت بشارة إلى أن إسرائيل بدأت باقتطاع 275 مليون شيكل من المقاصة شهريا، منذ بداية العدوان على القطاع في تشرين الأول الماضي، أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تقدر بنحو 52 مليون شيكل شهريا، تقول إسرائيل إنها توازي مدفوعات السلطة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، ومبالغ ضائعة نتيجة عدم التحاسب بشأن ضريبة الخروج عبر معبر الكرامة.

وأشار بشارة، إلى ان الاقتطاعات الإسرائيلية المتراكمة تحت البنود الثلاثة، حتى نهاية عام 2023، تتجاوز 4.8 مليار شيكل (حوالي 1.4 مليار دولار)، منها 950 مليون دولار رسوم معبر الكرامة، و2.94 مليار مدفوعات الشهداء والمعتقلين والجرحى، وحوالي 956 مليون شيكل مخصصات غزة.

واعتبر بشارة أن كل هذه الاقتطاعات تضاف إلى اقتطاعات غير قانونية أخرى ممتدة منذ سنوات طويلة، مقابل الخدمات كالكهرباء والصحة والصرف الصحي، التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة حوالي 6 مليارات دولار.

وأوضح بشارة أن سياسة القرصنة الإسرائيلية “أدخلتنا في وضع مالي خطير جدا، فاقتطاعات المقاصة ازدادت بشكل كبير، فضلا عن أن العدوان على غزة قلص حجمها من حوالي مليار شيكل شهريا إلى نحو 700 مليون شيكل”.