وزير المالية الكويتي بالوكالة يقول إن الشركات الحكومة ستجتمع تحت صندوق سيادة

الكويت: نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير المالية بالوكالة قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص.

وقال الوزير سعد البراك، وهو أيضا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة في عدد يوم الأربعاء “لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية… ولابد أن تُدار من صندوق يُدار بطريقة استثمارية كما تدار الهيئة العامة للاستثمار”.

وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.

وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.

(رويترز)