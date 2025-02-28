وزير المالية اللبناني: البنك الدولي يعمل على إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار

بيروت: قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر لرويترز اليوم الجمعة إن البنك الدولي يعمل على إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف جابر أن البنك الدولي سيقدم 250 مليون دولار مساهمة أولية وسيقدم المانحون المبلغ الباقي وهو 750 مليون دولار.

(رويترز)