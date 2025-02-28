وزير المالية اللبناني: البنك الدولي يعمل على إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار

وزير المالية اللبناني ياسين جابر
بيروت: قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر لرويترز اليوم الجمعة إن البنك الدولي يعمل على إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في البلاد.
وأضاف جابر أن البنك الدولي سيقدم 250 مليون دولار مساهمة أولية وسيقدم المانحون المبلغ الباقي وهو 750 مليون دولار.
(رويترز)
ههه عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بشعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 في فلسطين ولبنان وأنتم تتحدثون عن الأعمار بعد الدمار، وجب أن تزول عصابة الشر الصهيو أمريكية من المنطقة حتى يسود السلام والعمار ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀