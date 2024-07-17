وزير المالية المصري: العجز الكلي للموازنة يسجل 505 مليارات جنيه في العام المالي 2023-2024

القاهرة – رويترز: قال أحمد كجوك وزير المالية المصري في بيان أمس الأربعاء إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليار دولار) مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق.

وأضاف أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا في العام المالي السابق.

وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29 في المئة أمام الدولار في مارس/ آذار للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيه للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن عند حوالي 47 جنيها للدولار.

وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59.3 في المئة في 2023-2024.

ومنذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.