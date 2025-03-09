وزير المال الإسرائيلي: خطة ترامب لنقل سكان غزة بدأت “تتبلور”

القدس: قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت “تتبلور”.
وقال سموتريتش في الكنيست الإسرائيلي: “هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة (الأمريكية)… تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون”.
وأشار إلى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.
وأشار سموتريتش، الذي يدعم بقوة استئناف الحرب، إلى أن خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها.
وقال: “هذه الخطة ستكون قادرة على إحداث تغيير تاريخي في الشرق الأوسط وفي دولة إسرائيل”.
لكنه أقر بوجود صعوبات جمة، متوقعاً أن يستغرق تنفيذ الخطة “وقتاً طويلاً جداً”.
وبحسب الوزير: “كل شيكل (العملة الإسرائيلية) نستثمره الآن في تشجيع الهجرة سيكلفنا أقل بكثير من القتال المتوالي”.
الأسبوع الماضي، تبنت الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وذلك لمواجهة مقترح ترامب.
وحظي المقترح العربي الذي رفضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بتأييد أوروبي.
من جهته، أشاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالخطة.
وقال: “نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين”.
لكن وزير المال الإسرائيلي وجد في خطة ترامب “فرصة لإنهاء النزاع”.
وقال: “حتى اليوم، النزاع مستمر منذ 76 عاماً، نبحث عن حلول… مع الإدارة الحالية (إدارة ترامب)، سنفعل الكثير”.
(أ ف ب)
بعدما سرقو فلسطين وظنو أن أهل
فلسطين ينسون وطنهم
العدو يسرق كل شيء يريد أن يتجذر
في فلسطين
ولن يعيش السارق في مأمن مهما
طال الزمن
ومصر ومن حولها العرب لن يقبلو
بوجودهم بينهم
والأرض تنبذكم
شجره خبيثه لاتنبت في أرض طيبيه
مع جزيل الشكر لحضرتك لحسن ظنك بمصر لكن للاسف مصر اصبح زمامها بيد سيسي
بعدما سرقو فلسطين وظنو أن أهل فلسطين ينسون وطنهم العدو يسرق كل شيء يريد أن يتجذر في فلسطين ولن يعيش السارق في مأمن مهما طال الزمن ومصر ومن حولها العرب لن يقبلو بوجودكم بينهم والأرض تنبذكم شجره خبيثه لاتنبت في أرض طيبيه
بعد عملية طوفان الأقصى إسرائيل وصلت إلى قناعة بأنه يجب إغلاق ملف غزة نهائيًا بأي ثمن و قد نقلت هذه القناعة إلى الإدارة الامريكية الحالية. و للأسف الشديد قام القادة العرب بعقد قمتهم الطارئة في القاهرة لكي يعبروا عن تضامنهم المعنوي مع مصر و الاردن ضد التهجير ثم عادوا جميعًا إلى بلادهم سالمين غانمين لم يمسسهم سوء و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون..!! لو يفهم هؤلاء الواقع كما هو لأدركوا أنه لا يمكن ثم لا يمكن عمل شيءٍ أو حل مشكلة في غزة دون التوافق مع إسرائيل و أن يكون هذا عن طريق محادثات وجهًا لوجه، و ليس عن طريق مؤتمرات عديمة الفائدة!!
قبل مئة عام من قيام دولة إسرائيل الزائلة .. كان الصهاينه عند اللقاء والوداع يقولون نلتقي في أورشليم ( القدس ) .. ونحن نقول ستعود فلسطين حرة بعز عزيز او بذل ذليل .. وكل من يتحدث عن مفاوضات يعلم ان ما اخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة .. وان اهل فلسطين الصابرين الصامدين لا يحتاجون إلى مزيد من المنظرين .. 🌴
اول ما سمعنا عن صفقة القرن سمعنا من السيسي و هو يدعم بكل قوة صفقة القرن امام ترامب اثناء فترة رئاسة ترامب الاولى و من وقتها و هو يهجر اهل سينا بحجة الارهاب و عندما اعلن عن انتهاء الارهاب لم يرجع اهل سينا لبيوتهم و مع ذلك هو يبني مدن و يبقيها خالية و بعد ضغط من اهل سينا ارجع 400 سيناوي في وجود اسامة عسكر و ابقى ملايين المساكن خالية تنتظر موافقة اهل غزة و هذا واقع على الارض يكذب مسرحيته الهزلية برفض التهجير
سبحان الله: كل المحتلين ليهم سمة واحدة: الغباء السياسي و عدم قراءة التاريخ.