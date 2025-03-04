وزير المال الإسرائيلي سموتريتش يعلن عن زيارة “خاطفة” إلى الولايات المتحدة- (تدوينة)

القدس المحتلة: أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المؤيد لضم الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء عن زيارة “خاطفة” إلى الولايات المتحدة الثلاثاء.

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة “إكس” أرفقه بصورة له من داخل الطائرة “أقلعت الليلة في زيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة حيث سألتقي مسؤولين حكوميين بينهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت”.

وتأتي الزيارة فيما قد يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه الرسمي بشأن ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، كليا أو جزئيا.

وكتب الوزير الإسرائيلي أن هدف الزيارة “تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودفع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين”.

המראתי הלילה לביקור בזק בארצות הברית, שם אפגש עם גורמי ממשל, ובראשם מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט. מטרת הביקור היא לחזק את שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל לארצות הברית, לקדם יוזמות כלכליות משותפות, ולהעמיק את הברית האסטרטגית בין המדינות. בנוסף, אדגיש בפגישותיי את עמדתה הנחושה… pic.twitter.com/vcZ5HGbL2v — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) March 4, 2025

وتتزامن الزيارة مع قمة للقادة العرب تعقد الثلاثاء في القاهرة للبحث في مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة الذي ينص على سيطرة أمريكية على القطاع الفلسطيني وطرد سكانه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط“.

وفي سياق حديثه عن هذا المشروع، قال ترامب إنه قد يُعلن موقفه بشأن ملف ضم الضفة الغربية خلال أربعة أسابيع.

في العام 2024، قالت محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، في رأي استشاري إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية “غير قانوني”.

ولطالما دانت الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية على اعتبار أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.

(أ ف ب)