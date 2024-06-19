وزير النفط الإيراني: «أيا كانت الحكومة الأمريكية المقبلة فلن تستطيع منعنا من تصدير النفط»

طهران – ارنا: صرح وزير النفط الإيراني «جواد اوجي» بأنه رغم فرض أكثر من 600 عقوبة جديدة على تصدير المنتجات النفطية والبتروكيماوية، إلا ان انتاج إيران من النفط الخام حقق زيادة بأكثر من مليون و400 ألف برميل.

وفي الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أمس الاربعاء، قدم وزير النفط الإيراني «جواد اوجي» تقريرا استعرض فيه مؤشرات أداء الانتاج النفطي من البنزين والديزل في فترة حكومة (الرئيس) الشهيد اية الله إبراهيم رئيسي.

وفي هذا التقرير، أشار اوجي الى ان قطاع النفط في حكومة رئيسي واجه العديد من العقبات الداخلية والعقوبات الخارجية المفروضة، مضيفا بانه وعلى الرغم من ذلك الا ان هذه الحكومة وفي سنوات خدمتها الثلاث، وبفضل الله والجهود الجبارة على مدار الساعة، شهد القطاع النفطي اليوم قفزة في صادرات النفط وتحصيل مطالبات البلاد.

وصرح وزير النفط الإيراني بأنه تمت متابعة إبرام عقد الاستثمار بجدية فيما يتعلق بالمقاولين المحليين. كما تضاعف حجم صادرات البلاد النفطية ثلاث مرات مقارنة ببداية عمل الحكومة، كما زاد تحصيل الدخل من النقد الأجنبي.

كما بيّن أنه ومع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال صناعة النفط ومد السكك الحديدية في مجال تصدير النفط والمنتجات الزراعية، فان أي حكومة تصل الى السلطة في أمريكا لا يمكنها منع تصدير وإنتاج النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع وزير النفط بأن تعزيز البنية التحتية الدفاعية لإيران وزيادة إنتاج الغاز كان من بين القضايا المهمة الأخرى التي أولتها وزارة النفط الاهتمام، بحيث تمت إضافة أكثر من 50 مليون متر مكعب الى إنتاج البلاد من الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط خلال هذه السنوات الثلاث الماضية، أوضح اوجي بأنه تم زيادة 27 ألف برميل في طاقة المصافي ، زيادة 40% في مخزون الغاز الطبيعي ومضاعفة تصدير غاز البترول المسال وإمدادات الغاز لـ 50 مدينة و6700 قرية و210 آلاف وحدة صناعية و20 محطة كهرباء.

وأضاف وزير النفط الإيراني أن هذه الإجراءات أدت الى جعل النمو الاقتصادي لقطاع النفط والغاز أعلى من جميع القطاعات الاقتصادية خلال ثلاث سنوات متتالية بحيث بلغ النمو الاقتصادي لهذا القطاع 20% العام الماضي وفقا لتقرير مركز الإحصاء، لافتا الى أنه تم الوصول الى هذه النقطة من خلال استكمال وتشغيل 155 مشروعا نصف مكتمل خلال العامين الماضيين مع الأخذ في الاعتبار القدرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، تم تدشين المنصة الـ 11 في حقل بارس الجنوبي خلال عهد الحكومة الحالية. كما شهد إجمالي إنتاج الغاز في البلاد زيادة بواقع 50 مليون متر مكعب يوميا، وتدشين المرحلة الثانية من مصفاة آبادان بسعة انتاجية تبلغ 210 آلاف برميل يوميا.

وأشار اوجي الى توقيع عقد بقيمة 23 مليار دولار لتطوير الحقول المشتركة والمستقلة خلال هذه السنوات الثلاث، وهو ضعف العقود التي أبرمت في السابق .كما تم البدء ببناء مصافي النفط وتم القيام باستثمارات لتحسين نوعية وكمية المصافي القائمة وأيضا تم تحقيق الزيادة في الطاقة الإنتاجية لمنتجات المصافي والمكثفات، كما واجهت وزارة النفط في شتاء العام الماضي العملية التخريبية عبر تفجير خطوط الأنابيب ولم تسمح بانقطاع إمدادات الغاز عن البلاد في فصل الشتاء.