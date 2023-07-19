وزير النفط العراقي: حريصون على التعاون مع السعودية في مجال النفط والطاقة

بغداد: أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأربعاء حرص الحكومة العراقية على تعزيز فرص التعاون الثنائي بين العراق والسعودية في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة.

وقال خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة السعودية برئاسة محمد بن عبد الرحمن البراهيم مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز الذي يزور العراق حاليا “إننا نرحب بالتعاون والشراكة والاستثمار مع السعودية لتطوير قطاع النفط والطاقة”

وأضاف “أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لنتائج زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى السعودية ورغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية والإسراع في تحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي الفعلي”.

وجدد ترحيب العراق بالشركات السعودية للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز والتصفية والبنى التحتية وغيرها.

من ناحيته، أكد محمد بن عبد الرحمن البراهيم رغبة بلاده في تأسيس عدد من مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النفط والطاقة والفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والنفط والمواقع الاستكشافية والتصفية في العراق.

وأعرب عن الأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.

(د ب أ)