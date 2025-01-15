وزير النفط العراقي: سنوقع مع بريطانيا اتفاقية ضخمة بشأن حقول كركوك

لندن – رويترز: قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال زيارة لبريطانيا إن العراق وشركة بي.بي البريطانية العملاقة سيوقعان اتفاقية ضخمة تتعلق بتطوير أربعة حقول نفطية عاملة في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير/ شباط.

وأضاف أن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز في البصرة عام 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أمس الأربعاء أن العراق وقّع مذكرة تفاهم مع شركة بي.بي البريطانية لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

وأوضح عبد الغني أن إنتاج النفط سيرتفع بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاقية التي تتضمن أيضا أعمالا تتعلق بالغاز.وقال إن النفط سيتدفق إلى مصافي التكرير في الشمال، والتي تعمل حاليا بأقل من طاقتها.وتحدث عن الاتفاقية قائلا «الاستثمارات كبيرة جدا».

ويهدف العراق إلى تعزيز إنتاج الغاز واحتجازه بهدف التخلص في حلول عام 2028 من الهدر والإضرار بالبيئة عن طريق حرق الغاز الزائد الصادر عن إنتاج النفط.

وتوصل العراق وبي.بي إلى اتفاق في ديسمبر /كانون الأول بشأن الشروط الفنية لإعادة تطوير حقول كركوك.

ولدى العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن تتضمن اتفاقيات الشراكة الجديدة نموذجا أكثر سخاء لتقاسم الأرباح مقارنة بالعقود التقليدية التي تمنح الشركات الأجنبية هوامش ضئيلة للغاية.

وكانت بي.بي ضمن تحالف شركات اكتشف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي ،وقدّر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وتملك بي.بي 50 في المئة من شركة مشتركة تتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.