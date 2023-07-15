وزير النفط العراقي: معدل الإنتاج في حقل غربي القرنة الأول يبلغ 560 ألف برميل يوميا

البصرة: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم السبت، ارتفاع معدلات إنتاج النفط الخام في حقل غربي القرنة الأول، بمحافظة البصرة، إلى 560 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط العراقي، خلال افتتاحه عدة مشاريع لدعم الإنتاج في حقل غربي القرنة الأول إنه افتتح اليوم عددا من “المشاريع الحيوية في حقل غرب القرنة1/ بمحافظة البصرة وتضمنت مشروع وحدة معالجة الماء المصاحب بطاقة 235 ألف برميل باليوم”.

وأوضح أن المحطة تتكون من ثلاث وحدات معالجة بأسلوب الطرد المركزي مع نصب خزانين بسعة 10 آلاف متر مكعب.

وأضاف أن “الهدف من هذا المشروع هو الاستخدام الأمثل للمياه لمعالجة عمليات حقن الماء المصاحب إلى طبقة المكمن الرئيسي التي تهدف إلى تقليل عملية التلوث وزيادة الضغط المكمني لإدامة وزيادة الإنتاج النفطي”.

وأوضح الوزير: “أن هذا المشروع يعد من المشاريع الحيوية للدعم المكمني في حقل غرب القرنة1/ إضافة إلى افتتاح مشروع ربوطات المحطة السادسة ويتضمن ربط المشاريع القديمة بالجديدة، لتحقيق هدف تحسين البنى التحتية وفك الاختناقات وتحقيق انسيابية في عملية مناقلة النفط الخام من دون الاضطرار إلى إيقاف الإنتاج من خلال إنجاز وتشغيل منظومة سيطرة جديدة بتكنولوجيا حديثة متقدمة”.

وذكر عبد الغني أنه تم بناء منظومة إطفاء متكاملة مع إنجاز خزانين بسعة 10 ألاف متر مكعب مع منظومة حرق للغاز جديدة، وربط وحدة معالجة النفط الرطب مع مضخات غسيل للنفط جديدة، التي تؤدي بدورها إلى تحسين مواصفات ونوعية النفط الخام المنتج.

ولفت إلى أن هذه المشاريع التي تم افتتاحها في حقل غرب القرنة1/، الذي بلغ معدل إنتاجه 560 ألف برميل باليوم، تأتي ضمن أهداف الوزارة لدعم المشاريع الحيوية والمهمة، وتحسين البيئة.

يذكر أن حقل غربي القرنة الأول في محافظة البصرة تتولى شركة أكسون موبيل الأمريكية عملية تطويره بالتعاون مع وزارة النفط العراقية.

(د ب أ)