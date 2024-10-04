وزير النقل اللبناني: ضربة إسرائيلية تقطع طريقاً يسلكه الأفراد للفرار إلى سوريا

مركز المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان- ا ف ب

بيروت: قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح اليوم الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، ما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة، لكنها داخل الأراضي اللبنانية. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض أربعة أمتار.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس الخميس، “حزب الله” باستخدام المعبر في تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وقال أدرعي، عبر منصة إكس: “لن يسمح الجيش الإسرائيلي بتهريب هذه الأسلحة، ولن يتردد في اتخاذ إجراء إذا اضطر لذلك، مثلما فعل من بداية هذه الحرب”.

وقال الوزير اللبناني حمية، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن المعبر يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها الأمنية.

وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية عَبَرَ أكثر من 300 ألف شخص، الأغلبية العظمى منهم سوريون، من لبنان إلى سوريا، خلال الأيام العشرة الماضية، للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد.

الغارة الإسرائيلية التى استهدفت معبر المصنع الحدودي تقطع الطريق إلى سوريا pic.twitter.com/9rvprNLWyP — Anbaa Online (@AnbaaOnline) October 4, 2024

الغارة الإسرائيلية على محيط معبر المصنع اللبناني أدت إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا pic.twitter.com/qsFpjGGK8T — Jezzine news (@news_n1197) October 4, 2024

(رويترز)