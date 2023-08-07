وزير باكستاني لا يستبعد عملاً تخريبياً وراء حادث قطار أودى بـ31 قتيلاً وعشرات الجرحى

إسلام أباد: قال مسؤولون باكستانيون إنه من المقرر أن يبدأ محققون باكستانيون، اليوم الإثنين، تحقيقاً لتحديد سبب حادث انقلاب قطار باكستان المميت.

وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني خواجة سعد رفيق إن عدداً من عربات قطار “هازارا إكسبريس” السريع خرج عن مساره في إقليم السند جنوبى باكستان، أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 31 راكباً، وإصابة نحو 100 آخرين.

وقال الوزير إنه لا يمكن استبعاد التخريب.

وقال المسؤول بالسكك الحديدية علي محمد أفريدي، لوسائل إعلام في موقع الحادث: “سيبدأ المحققون فحص المسار والعربات المتضررة لمعرفة السبب وراء الحادث”.

وأضاف أفريدي أن المحققين سيتحدثون مع السائقين والركاب قبل الانتهاء من التقرير، خلال أربعة إلى خمسة أيام.

وقال مسؤول الإنقاذ المحلي خورشيد بانوار إن عملية الإنقاذ لإزالة الأنقاض، وإعادة المسار لحركة الركاب والشحن لا تزال مستمرة، بعد نحو 24 ساعة من الحادث.

ونفت حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة إسلامية نفّذت عدة هجمات مميتة، في الأشهر الأخيرة، في بيان، الليلة الماضية، ضلوعها في الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات المميتة شائعة في باكستان، بسبب المسارات القديمة التي وضعها الحاكم البريطاني لشبه القارة الهندية، في القرن التاسع عشر، والقاطرات منخفضة الجودة، والأخطاء البشرية.

كما يستهدف المتمردون في إقليمي بلوشستان والسند القطارات وخطوط السكك الحديدية.

(د ب أ)