وزير بريطاني سابق استعان بسفير سابق في الرياض للتحقيق في “تطرف” مجلس محلي بلندن

لندن- “القدس العربي”: كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن وزير المجتمعات البريطاني السابق مايكل غوف عين السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جينكينز لتفقد مجلس تاور هامليتس بسبب مخاوف سرية بشأن “التطرف”.

وكشف الموقع أيضا أن غوف استخدم التحقيق المثير للجدل للغاية في عام 2015 بشأن جماعة الإخوان المسلمين بقيادة جينكينز كأساس لتحديد خطر “التطرف”.

وفي فبراير/شباط، أمر غوف، الذي يشغل الآن منصب رئيس تحرير مجلة سبكتاتور، بمراجعة حسابات المجلس، لكنه لم يكشف قط أن التطرف كان أحد أسباب التفتيش.

وصدرت المراجعة يوم الثلاثاء، لكنها لم تجد أي دليل على التطرف في المجلس، ولم تذكر محاولة العثور على أي منها. ومع ذلك، ستعين الحكومة مبعوثين وزاريين لمراقبة إدارة مجلس تاور هامليتس بعد أن وجد التقرير نقصا في التدقيق، وإدارة “مشبوهة ودفاعية” ومخاوف بشأن “ثقافة المحسوبية”.

وتابع الموقع أنه في فبراير/شباط، أصدر غوف تعليماته رسمياً لفريق التفتيش بتقديم تقرير حول “ما إذا كانت المعايير المتوقعة لحكومة محلية فعالة ومريحة يتم الالتزام بها”. وشملت القضايا كيفية إنفاق الأموال والتعيينات في الوظائف العليا. لكن منظمي المجتمع والأكاديميين والسياسيين المحليين أعربوا عن دهشتهم من أن جنكينز، وهو دبلوماسي محترف ليس لديه خبرة واضحة في الحكومة المحلية، كان جزءا من فريق التفتيش. وفي مارس/آذار، أرسلوا رسالة إلى غوف زعموا فيها أن جينكينز أيد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي معادية للإسلام.

وجاء في الرسالة أن “القائمة الطويلة من الأدوار الدبلوماسية الموكلة إليه تثير العديد من المخاوف بشأن سبب تعيين دبلوماسي سابق في الشرق الأوسط على وجه التحديد كمفتش لهذه المنطقة، التي تعد واحدة من أكثر المناطق تنوعا في البلاد”.

وقد ظهر السبب الآن.

“المعرفة المتخصصة”

وتكشف رسالة مؤرخة في 23 سبتمبر/أيلول، اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، أن جينكينز تم تعيينه بسبب “معرفته المتخصصة بالتطرف”.

تم إرسال هذه الرسالة المذهلة من قبل محامين حكوميين ردًا على رسالة مسبقة أرسلها الممثلون القانونيون للمجلس.

وجاء في نصها: “كان وزير الخارجية آنذاك [مايكل غوف] يشعر بالقلق إزاء الأدلة على وجود التطرف داخل تاور هامليتس والتأثير الذي قد يكون له على قدرته على تقديم أفضل قيمة في المناطق التي يعيش فيها. وأمر بفحصه”.

وعلم موقع “ميدل إيست آي” أن عمدة تاور هامليتس، لطف الرحمن، زعم في رسالة إلى جيم مكماهون، وزير الحكم المحلي، قبل نشر التقرير، أن حكومة المحافظين السابقة استخدمت سرًا التدقيق باعتباره “رحلة صيد للبحث عن التطرف داخل المجلس”.

لطف الرحمن: حتى الآن لم يصلنا أي دليل على وجود أي صلة بين المجلس والتطرف

وقال “لم يتم إبلاغنا في أي وقت، بشكل رسمي أو غير رسمي من قبل الحكومة أو المفتشين، بأن المجلس يخضع للتحقيق بتهمة التطرف”.

وأضاف “حتى الآن لم يقدم لنا أي دليل على وجود أي صلة بين المجلس والتطرف”.

تزامن أمر غوف بالتحقيق مع الضجة السياسية حول الأعلام الفلسطينية والجداريات المؤيدة للفلسطينيين في تاور هامليتس.

في يناير من هذا العام، أرسلت مجموعة الضغط “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” رسالة إلى شرطة العاصمة لندن، زاعمة أن الأعلام وغيرها من علامات الدعم الفلسطيني في البلدة كانت مسيئة.

ثم، في أواخر فبراير/شباط، أثار بول سكالي، وزير المحافظين السابق في لندن، الجدل حول تاور هامليتس بادعائه أن المنطقة والأحياء الأخرى هي “مناطق محظورة” بسبب عدد سكانها الكبير من المسلمين. واعتذر عن تعليقاته في اليوم التالي وسط انتقادات واسعة النطاق.

وفي مارس/آذار، أفيد بأن المجلس سينزل الأعلام عن الطرق التي يتحمل مسؤوليتها. جاء ذلك بعد أن حذرت مجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المجلس.

وقالت المراجعة الحكومية التي صدرت يوم الثلاثاء: “إن بعض السكان يرغبون في إظهار وجهات نظرهم من خلال رفع الأعلام الفلسطينية في المنطقة. وقد وجد آخرون وجود هذه الأعلام ومدى انتشارها مثيرًا للقلق”. “نحن نعتبر أن المجلس كان بطيئا للغاية في الاستجابة لهذه القضية”.

وتتهم رسالة تهدد باتخاذ إجراء قانوني أرسلها محامو المجلس إلى الحكومة، واطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، مفتشي الحكومة بسؤال مسؤولي المجلس من أصل بنغلاديشي من أين “أتوا”، في إحدى المناسبات “بطريقة عدوانية وترهيبية”.

وتشير الرسالة أيضًا إلى ستة أعضاء من حزب أسباير، حزب الرحمن السياسي، قائلة إن المفتشين طرحوا عليهم “أسئلة مباشرة حول آرائهم بشأن غزة، وما هي وجهات نظرهم حول الأعلام الفلسطينية التي يتم رفعها في تاور هامليتس، وما إذا كانوا قد ساعدوا في رفعها”.

ونفى محامو الحكومة ذلك بشدة في رسالة الرد التي قدموها.

وكشف موقع “ميدل إيست آي” أيضا أن محامي الحكومة ذكروا رئيس مسجد شرق لندن السابق الدكتور محمد عبد الباري كمثال على “مخاطر” التطرف التي كان غوف قلقا بشأنها داخل تاور هامليتس.

وسلطوا الضوء على مطالبة المجلس لعبد الباري بالانضمام إلى مجلس التحول الخاص بهم في عام 2023 كأمر مثير للقلق.

حصل عبد الباري، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية على زمالة الجمعية الملكية للفنون في عام 2005 وشغل منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني في الفترة من 2006 إلى 2010. ثم عمل بعد ذلك في لجنة لندن المنظمة لمجلس الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي نظمت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012.

وتلفت الرسالة إلى قيادة عبد الباري للمجلس الإسلامي البريطاني، مشيرة إلى أنها “منظمة لا تتعامل معها حكومة صاحبة الجلالة”.

خلال قيادة عبد الباري، قاطعت حكومة حزب العمال بقيادة جوردون براون المجلس الإسلامي البريطاني لفترة وجيزة في عام 2009. واستعاد حزب العمال العلاقات مع المنظمة قبل هزيمته في الانتخابات العامة عام 2010، قبل وقت قصير من تنحي عبد الباري نفسه.

وتذكر أنه كان أيضًا رئيسًا سابقًا للمنتدى الإسلامي لأوروبا، الذي يُسمى الآن رابطة الجالية الإسلامية، المرتبط بالحركة الإسلامية في جنوب آسيا الجماعة الإسلامية. ووصفت رسالة المحامين الجماعة الإسلامية بأنها “المعادل الجنوب آسيوي لجماعة الإخوان المسلمين”.

نقلاً عن المراجعة التي بدأت في عام 2014 بشأن جماعة الإخوان المسلمين، تؤكد الرسالة: “إن جوانب أيديولوجية وتكتيكات جماعة الإخوان المسلمين، في هذا البلد وخارجه، تتعارض مع قيمنا وتتعارض مع مصالحنا الوطنية وأمننا القومي”.

هذه المراجعة، التي لم يتم نشرها بشكل كامل، ترأسها جينكينز، الذي كان آنذاك سفير المملكة المتحدة في الرياض.

وبحسب ما ورد، لعبت الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا في إقناع رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بالتكليف بإعداد التقرير. ولم يصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكنه أشار إلى أن المنظمة كانت بمثابة “ممر” لـ “المسلحين العنيفين”.

وفي أعقاب نشر التقرير، قال كاميرون إن عضوية الجماعة كانت “مؤشرا محتملا للتطرف”. ولكن بعد عامين تراجعت الحكومة عن الاستنتاج الرئيسي لتقرير جينكنز، وبدا أنها تقبل بدلا من ذلك تقييما مختلفا قدمته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني. وقد ناقضت لجنة الشؤون الخارجية مع تقرير جينكنز عندما خلصت إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون “جدار حماية” ضد التطرف العنيف، وينبغي التعامل معهم. لم يرد ذكر هذا التقييم في الرسالة التي أرسلها محامو الحكومة، الأمر الذي ترك غوف عرضة للاتهام بأنه استخدم بشكل انتقائي تقرير جينكنز المثير للجدل بشدة كأساس لتحديد خطر “التطرف” في مجلس تاور هاملتس.

وقال عبد الباري لميدل إيست آي: “إن عقودا من الخدمة العامة، بما في ذلك عضوية مجلس لندن الأوليمبي وحصولي على وسام الإمبراطورية البريطانية، تتحدث عن نفسها. وبسبب عملي الطويل في المجتمع وفي خدمة احتياجات التعليم الخاصة في المنطقة، طُلب مني الانضمام إلى المجلس الإنتقالي لتاور هاملتس، لكنني رفضت. لقد تركت المنبر الإسلامي الأوروبي أوروبا في منتصف التسعينيات وانتهت مشاركتي في المجلس الإسلامي البريطاني منذ أكثر من عقد” و”هذه الاتهامات الباطلة بالتطرف لا تعكس إلا الأحكام المسبقة التي يتبناها أصحابها. لقد كان عملي دائمًا يدور حول بناء الجسور بين المجتمعات”.

وتم انتخاب رحمن، وهو سياسي سابق من حزب العمال، عمدة لبلدية تاور هاملتس في مايو 2022. وكان قد شغل المنصب من عام 2010 إلى عام 2015، ولكن أدين بالاحتيال الانتخابي في نيسان/ أبريل 2015 ومنع من الترشح لمنصب عام لمدة ست سنوات. ومن بين أسباب الحظر أنه وجد أنه مارس “تأثيرا روحيا غير مبرر” على الناخبين. ويعلق الموقع أن مفهوم “التأثير الروحي غير اللائق” مثير للجدل إلى حد كبير لأنه مرتبط بالتشريعات المناهضة للكاثوليكية في القرن التاسع عشر.

ويبدو أن المعاملة الحالية لمجلس تاور هاملتس متأثرة بنهج المحافظين الجدد المثير للجدل لمكافحة التطرف. ويعمل جينكنز الآن زميلا بارزا في مركز الأبحاث اليميني “بوليسي إكسينغ” والذي لعب دورا في تشكيل سياسات حكومة المحافظين.

المعاملة الحالية لمجلس تاور هاملتس متأثرة بنهج المحافظين الجدد المثير للجدل لمكافحة التطرف

ولقد تعرض غوف لانتقادات واسعة النطاق عندما كان في الحكومة بسبب سياسته في مكافحة التطرف. ففي آذار/مارس من هذا العام، وبعد شهر من إصداره أمرا بمراجعة تاور هاملتس، كشف عن تعريف جديد مثير للجدل للتطرف. وقد ذكر غوف أسماء العديد من المنظمات الإسلامية التي هدد بـ”محاسبتها” باستخدام التعريف الجديد بسبب “توجهها الإسلامي”. وقد حذره من التعريف الجديد رسالة مفتوحة وقع عليها ثلاثة وزراء داخلية سابقين في حكومات المحافظين السابقة، في حين وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “تحطيم لحقوقنا الإنسانية”.

اتهم تقرير المراجعة الذي صدر يوم الثلاثاء المجلس بثقافة “ضعيفة ومربكة” في التدقيق وأضاف أنه “مريب ودفاعي في سلوكه”.

هاجم ماكماهون، وزير الدولة للحكومة المحلية، المجلس في البرلمان يوم الثلاثاء: “إن ثقافة المحسوبية، حتى لو لم تكن موجودة في كل تعيين، ينظر إليها على أنها منتشرة بما يكفي لتقويض الثقة بين الأعضاء والموظفين والقيادة، وكذلك مع أصحاب المصلحة الخارجيين”.

ولم يوضح التقرير ما تنطوي عليه “ثقافة المحسوبية” على وجه التحديد.

كما اتهم المجلس بالفشل في الاستجابة لـ “التوترات” المحلية المحيطة بالحرب في غزة.

وحدد التقرير “العديد من السمات الإيجابية في المجلس”، بما في ذلك أنه اتخذ بالفعل “خطوات لإجراء تحسينات” بناء على الانتقادات السابقة.

تتمتع منطقة تاور هاملتس بأهمية بارزة، حيث تضم أعلى نسبة من المسلمين في المملكة المتحدة، بنسبة 39% حسب إحصاء عام 2021، إلى جانب بعض أعلى معدلات الفقر في بريطانيا.

ورفضت وزارة الحكم المحلي الرد على طلب التعليق وأشارت إلى بيان ماكماهون أمام البرلمان يوم الثلاثاء. كما اتصلت ميدل إيست آي بجينكنز للحصول على تعليق لكنها لم تتلق ردا بحلول وقت النشر.