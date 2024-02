وزير بريطاني يدين هدم منزل الناشط الفلسطيني أبو دياب بالقدس- (تدوينة)

لندن: أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد طارق أحمد، الخميس، هدم منزل فخري أبو دياب، الناطق باسم أهالي سلوان المهددة بيوتهم بالهدم وأراضيهم بالمصادرة بمدينة القدس الشرقية.

جاء ذلك في منشور لوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني المسلم على حسابه عبر منصة إكس.

وقال الوزير البريطاني: “ندين هدم إسرائيل أمس منزل فخري أبو دياب، الناشط والناطق باسم أهالي سلوان”.

كما أدان اللورد أحمد “جميع أعمال الهدم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، مطالبا تل أبيب هذه السياسة “فورا”.

Israel’s demolition yesterday of Palestinian activist Fakhri Abu Diab’s home in Silwan, East Jerusalem, is unacceptable. I condemn this and all demolitions. Israel must halt this policy now.

